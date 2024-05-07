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Перейшла з української мови на російську — черговий мовний скандал з одеситкою

7 травня 2024 11:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Перейшла з української мови на російську — черговий мовний скандал з одеситкою
Б'юті-блогерка з Одеси вирішила спілкуватися російською мовою. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Б'юті-блогерка з Одеси вже декілька разів змінювала мову спілкування у своїх відео та у соцмережах, обґрунтовуючи це кількістю переглядів та вартістю реклами. Проте зараз дівчина зробила вибір і він — не на користь української мови.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж. 
 

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Перехід з російської на українську

Блогерка Дар'я почала вести сторінку у соцмережі російською мовою у серпні цього року. Пізніше задля заробітку, підвищення цін та збільшення реклами дівчина перейшла на українську, проте й таке рішення не стало виграшним.

"З моменту, коли я перейшла на українську, в мене дуже сильно впали обсяги — адже мене дивилась аудиторія з усього світу. Дуже багато людей, які знають російську мову та розуміють російську відписались", — зазначила дівчина.  

Дар'я розповіла, що перехід на українську різко знизив її заробіток та бажання вести свій блог. Проте зараз дівчина вирішила знову почати публікувати відео, але російською мовою.

"Коли я перейшла на українську мову я ніби прогнулась під суспільство та забула свої принципи, та мені це не приносило задоволення. І для мене якось нещиро — в житті говорити однією мовою, а блог вести іншою мовою", — зазначила авторка відео.

Інші мовні скандали

Ми раніше писали, що народний депутат Олексій Гончаренко став учасником мовного скандалу через своє відео. Так, нардеп записав звернення до підписників на фоні маєтку Дональда Трампа російською мовою.

Також ми повідомляли, що фірма Todor 3d та її засновник — одесит Максим Тодоров — опинилися під прицілом громадськості як учасники мовного конфлікту. Рекрутер компанії відмовився переходити на українську мову під час спілкування з потенційним співробітником.

Одеса
російська мова
блогери
українська мова
Одеська область
мовний скандал
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