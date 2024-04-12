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Відмовили у спілкуванні українською — одеська компанія стала учасником мовного скандалу

12 квітня 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відмовили у спілкуванні українською — одеська компанія стала учасником мовного скандалу
Максим Тодоров, засновник компанії. Фото: todor_it_
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Фірма Todor 3d та її засновник — одесит Максим Тодоров — опинилися під прицілом громадськості як учасники мовного конфлікту. Рекрутер компанії відмовився переходити на українську мову під час спілкування з потенційним співробітником. 

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.
 

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Мовний конфлікт

У соцмережі Х користувач опублікував скриншот листування з рекрутером IT-компанії. Під час спілкування співробітник відмовся переходити на українську мову, попри прохання автора допису. 

Изображение
Скриншот листування. Фото: @pan_kotsky_ua


Цей скриншот отримав розголос у соцмережах. Публікація спровокувала обурення, підкреслюючи суперечливість мовної політики компанії.

Відповідь засновника

Відповідно до Максима Тодорова, засновника компанії, Todor 3d складається виключно з українських фахівців, і вони завжди уникатимуть співпраці з Росією. Тодоров також просив вибачення за конфлікт та заявив про намір запобігати подібним ситуаціям у майбутньому.

Зазначимо, що компанія, заснована в Одесі, тепер здійснює свою діяльність з Флориди. Проте веде роботу з українськими спеціалістами.

Мовні конфлікти на Одещині

Раніше ми писали, що в Одесі виник конфлікт між молодою дівчиною та жінкою старшого віку через те, що друга висловлювала проросійську позицію. Дівчина хотіла викликати поліцію, але у відповідь на неї полилась нецензурна лайка.

Також ми повідомляли, що в молдовській столиці проводили опитування серед населення щодо їхньої думки про війну в Україні. Молода одеситка відверто заявила, що їй байдуже, яка влада залишиться в її рідному місті.

Одеса
Одеська область
мовний скандал
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