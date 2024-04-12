Відмовили у спілкуванні українською — одеська компанія стала учасником мовного скандалу

Максим Тодоров, засновник компанії. Фото: todor_it_

Фірма Todor 3d та її засновник — одесит Максим Тодоров — опинилися під прицілом громадськості як учасники мовного конфлікту. Рекрутер компанії відмовився переходити на українську мову під час спілкування з потенційним співробітником.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.



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Мовний конфлікт

У соцмережі Х користувач опублікував скриншот листування з рекрутером IT-компанії. Під час спілкування співробітник відмовся переходити на українську мову, попри прохання автора допису.



Цей скриншот отримав розголос у соцмережах. Публікація спровокувала обурення, підкреслюючи суперечливість мовної політики компанії.

Відповідь засновника

Відповідно до Максима Тодорова, засновника компанії, Todor 3d складається виключно з українських фахівців, і вони завжди уникатимуть співпраці з Росією. Тодоров також просив вибачення за конфлікт та заявив про намір запобігати подібним ситуаціям у майбутньому.

Зазначимо, що компанія, заснована в Одесі, тепер здійснює свою діяльність з Флориди. Проте веде роботу з українськими спеціалістами.

Мовні конфлікти на Одещині

Раніше ми писали, що в Одесі виник конфлікт між молодою дівчиною та жінкою старшого віку через те, що друга висловлювала проросійську позицію. Дівчина хотіла викликати поліцію, але у відповідь на неї полилась нецензурна лайка.

Також ми повідомляли, що в молдовській столиці проводили опитування серед населення щодо їхньої думки про війну в Україні. Молода одеситка відверто заявила, що їй байдуже, яка влада залишиться в її рідному місті.