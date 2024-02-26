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Нам все одно, під яким прапором жити, — одеситка в Кишиневі про свою позицію

26 лютого 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Нам все одно, під яким прапором жити, — одеситка в Кишиневі про свою позицію
Одеситка під час опитування. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В молдавській столиці проводили опитування серед населення щодо їхньої думки про війну в Україні. Молода одеситка відверто заявила, що їй байдуже, яка влада залишиться в її рідному місті.

Про це Новини.LIVE дізналися з молдавського видання 
NewsMaker Moldovа.

Заява одеситки

Дівчина зауважила, що перебуває в Молдові понад рік. З рідного міста родина іммігрувала через загострення конфлікту та посилення атак на Одещину. На питання щодо того, як має закінчитися війна, одеситка відповіла, що їй байдуже.

"Все одно вже, під яким громадянством жити та який мати паспорт — український чи російський. Головне, аби люди не вмирали", — зазначила дівчина.

За словами одеситки, її батько — військовий, який також перебуває в Кишиневі. Він отримав контузії на фронті та наразі звільнений від військової служби, проте це ніяк не вплинуло на громадянську позицію його доньки.

Нагадаємо, що в Одесі розгорівся черговий мовний скандал у сфері обслуговування. Водійка таксі відверто заявила клієнту, що дивиться у смартфоні російський серіал

Також ми писали, що мовний активіст заявив, що його намагалися задушити через прохання змінити російськомовну вивіску. Подія сталася в одному з магазинів одягу в ТЦ "Афіни".

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Молдова
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