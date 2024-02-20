Дивилась російський серіал за кермом — в одеському таксі спалахнув конфлікт

Телефон водійки таксі. Фото: Скриншот

В Одесі розгорівся черговий мовний скандал у сфері обслуговування. Водійка таксі відверто заявила клієнту, що дивиться у смартфоні російський серіал.

Про це повідомляють ЗМІ.



Деталі інциденту

Пасажирка почула російську мову з телефону керманички та запитала, чи дивиться вона на "Ютубі" російський серіал. Водій пояснила, що скачує серіали на телефон та слухає їх тлом як радіо, розмова стала агресивнішою.

Пасажирка заявила, що після початку війни російські серіали мають викликати відторгнення, і здивувалася, що у водіки цього не відбувається.

"А що, у нас є українські серіали? Я виховувалась російською мовою. Я вибачаюсь, ми тут в Одесі розмовляємо російською мовою", — відповіла на це жінка за кермом.

За даними ЗМІ, після поїздки пасажирка написала скаргу і водйку звільнили.

Порушення закону України

Слід зазначити, що Верховна Рада 19 червня ухвалила Закон, яким заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі, а також Закон, яким заборонений імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з Росії, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі.

Нагадаємо, в Одесі розгорівся черговий мовний скандал у сфері обслуговування. Працівниця одного з готелів міста відмовилася розмовляти з клієнткою українською та ігнорувала її прохання.