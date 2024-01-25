Мовний скандал — працівниця одеського готелю відмовилася обслуговувати українською

Учасниця мовного скандалу. Фото: скриншот

В Одесі розгорівся черговий мовний скандал у сфері обслуговування. Працівниця одного з готелів міста відмовилася розмовляти з клієнткою українською та ігнорувала її прохання.

Про це повідомив одеський активіст Демʼян Ганул.

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Деталі інциденту

За словами активіста, відвідувачка готелю звернулася до працівниці рецепції по допомогу. Коли та почала відповідати російською, клієнтка зробила їй зауваження, після чого жінка перестала відповідати на питання.

"Однак власник готелю чудово володіє українською, та запевнив що з ним підлегла спілкується українською так як родом з українського села", — написав Ганул.

Пізніше стало відомо, що жінка все ж добре розмовляє українською мовою. Вона вибачилася перед клієнткою та зазначила, що більше не порушуватиме мовний закон.

"Щоб не виглядати по дурному, вчіть мову країни де живете та працюєте, це — нормально", — підсумував активіст.

Порушення закону України

Слід зазначити, що Верховна Рада 19 червня ухвалила Закон, яким заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі, а також Закон, яким заборонений імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з Росії, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни, яку почала Росія, українці дедалі більше відмовляються від ворожого контенту та використання їхньої мови. Однак далеко не всім громадянам до душі такі зміни. Протягом 2023 року лише в Одеській області відбулися десятки мовних скандалів. Новини.LIVE зібрали найгучніші з них.