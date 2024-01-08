ТОП найгучніших мовних скандалів на Одещині

Активісти під стінами ВР. Фото: ПравдаТут

З початком повномасштабної війни, яку почала Росія, українці дедалі більше відмовляються від ворожого контенту та використання їхньої мови. Однак далеко не всім громадянам до душі такі зміни. Протягом 2023 року лише в Одеській області відбулися десятки мовних скандалів.

Новини.LIVE зібрали найгучніші з них.

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Сварка у готелі

На початку березня в одному з одеських готелів відвідувачка висміяла персонал за українську мову і сказала, що так розмовляє тільки "колхоз". Жінці зробили зауваження, що в Україні "гривні, а не рублі". Це її обурило й вона виправдовувала себе тим, що все життя були "рублі" й це те саме що й гривні.

Пізніше жінка почала виправдовуватися та розповіла, що це є поширеною звичкою серед людей її покоління, оскільки в Україні завжди називали гривню рублем. Вона також зазначила, що як корінна одеситка, використовує російську мову, і лише малопізнані люди з села розмовляють українською.

Блогерка порушила мовний закон

Також у березні блогерка та візажистка Руслана Броннікова отримала штраф через порушення мовного закону у сфері обслуговування. Дівчину це обурило й вона записала сторіз про "утиски" російськомовних в Україні.

Дівчина в сторіз зазначила, що все життя розмовляла російською й має право самостійно обирати якою мовою вести свій бізнес. Однак значної підтримки від аудиторії тоді не отримала, тож скандал швидко забувся.

Скандал із поліцією

А от вже наприкінці весни п'яний чоловік посварився з поліцейським через те, що правоохоронець спілкувався з ним російською мовою. Затриманий вимагав від дільничого, щоб той розмовляв українською.

Тоді у суспільстві розгорівся значний резонанс, після чого навіть розпочали службове розслідування.

Дітей у школі навчали російською

Вже восени стало відомо про те, що на другий рік повномасштабної війни в Одеській області вчителі порушували закон, продовжуючи навчання школярів російською мовою. Про це дізналися під час літнього виїзного моніторингу освітян.

Відомо, що тоді на інцидент відреагував мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Наразі ті вчителі, які не захотіли викладати свої предмети українською, звільнилися за власним бажанням.

Скандал на ринку в Ізмаїлі

У середині листопада в Ізмаїлі, що на Одещині, на місцевому ринку стався мовний скандал. Там продавчиня приправ відмовилася обслуговувати клієнтку українською, аргументуючи це тим, що "на Бессарабії" говорять російською.

Зазначимо, що у користувачі соцмереж тоді стали на бік клієнтки. А от продавчиня досі не надала жодних коментарів щодо своєї поведінки.

Скандал у магазині електроніки

Того ж місяця у місті Чорноморськ Одеської області місцева продавчиня відмовилася обслуговувати клієнта державною мовою, говорячи, що тут "всі розмовляють російською".

Після того, як відео з її поведінкою набрало популярності в мережі, продавчиня записала відеозвернення, де попросила вибачення за свою поведінку. Вона визнала порушення закону та була готова понести відповідальність.

Скандальна вечірка з Кіркоровим

З середини грудня у багатьох компаніях почалися новорічні корпоративи. На одному з таких стався скандал, на якому дівчата у закладі харчування танцювали під пісні російських виконавців. Місцева мешканка виклала у соцмережі відео з "веселощів", після чого отримала хвилю хейту.

Жінка написала, що така "слава" їй тільки на радість та люди роблять її популярною. Крім того, вона не вважає свою поведінку якоюсь неправильною, навіть попри війну, яку почала Росія.

Нагадаємо, з 16 січня 2021 року діє стаття 30 Закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Усі сфери обслуговування повинні перейти на українську.