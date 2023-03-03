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Мовний скандал в Одесі: в готелі жінка влаштувала суперечку через українську мову

3 березня 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Мовний скандал в Одесі: готелі жінка влаштувала суперечку через українську мову
Вибачень довго чекати не довелось
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Черговий мовний скандал розгорівся в Одесі. Жінка висміяла персонал за українську мову і сказала, що так розмовляє тільки "колхоз".

Відео суперечки з'явилось у мережі. 

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Деталі скандалу 

Все розпочалось з того, що жінці дали зауваження, що в Україні "гривні, а не рублі". Це обурило жінку й вона виправдовувала себе тим, що все її життя були "рублі" й це те саме що й гривні. 

Пізніше жінка почала виправдовуватися та розповіла, що це є поширеною звичкою серед людей її покоління, оскільки в Україні завжди називали гривню рублем. Вона також зазначила, що як корінна одеситка, використовує російську мову, і лише малопізнані люди з села розмовляють українською.

"Одесситы всегда говорили по-русски, — говорить жінка. На що їй відповідають: — Ми говоримо по-одеськи. Русские — на россии. А зараз ми переходимо на українську".

Втім "корінна одеситка" не зупинилась, й продовжила стверджувати, що говорити українською — це не модно. І молодь в Одесі говорить російською. 

"Девочки! Ну шо ви, переобулись? Стыдно! И шо вы, с пацанами так вот встречаетесь, и говорите: "Я кохаю тебе"? Ну это же колхоз!" — заявила одеситка.

В кінці розмови жінка згадала, що дружить Трухановим й зробить готелю найгіршу репутацію. 

Вибачень довго чекати не довелось

Втім, як відео розлетілось мережею, жінка згадала українську мову та просила вибачення. Запевнила, що не має нічого проти гривні та української мови. 

Дерусифікація в Україні йде повним ходом — перейменовують вулиці, змінюють вивіски та зносять пам'ятники. В Одесі ж зміни тривають зі скрипом, не без допомоги суспільства. Що потрібно зробити для того, щоб цей процес пішов швидше? Скільки ще потрібно часу для переходу на державну мову? На ці питання в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE дала відповідь представниця Уповноваженого із захисту державної мови на півдні України  Ярослава Вітко-Присяжнюк.

Фото ілюстративне 

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