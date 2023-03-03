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Языковой скандал в Одессе: в отеле женщина устроила спор из-за украинского языка

3 марта 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Языковой скандал в Одессе: гостиницы женщина устроила спор из-за украинского языка
Извинений долго ждать не пришлось
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Очередной языковой скандал разгорелся в Одессе. Женщина высмеяла персонал за украинский язык и сказала, что так говорит только "колхоз".

Видео спора появилось в сети.

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Детали скандала

Все началось с того, что женщине дали замечание, что в Украине гривны, а не рубли. Это возмутило женщину и она оправдывала себя тем, что всю ее жизнь были "рубли" и это сродни гривне.

Позже женщина начала оправдываться и рассказала, что это распространенная привычка среди людей ее поколения, поскольку в Украине всегда называли гривну рублем. Она также отметила, что как коренная одесситка, использует русский язык, и лишь малопознанные люди из села говорят по-украински.

"Одесситы всегда говорили по-русски, — говорит женщина. На что ей отвечают: — Мы говорим по-одесски. Русские — на россии. А сейчас мы переходим на украинский".

Впрочем, "коренная одесситка" не остановилась, и продолжила утверждать, что говорить по-украински — это не модно. И молодежь в Одессе говорит по-русски.

"Девочки! Ну что вы, переобулись? Состыдно! И что вы, с пацанами так вот встречаетесь, и говорите: "Я люблю тебя"? Ну это же колхоз!" — заявила одесситка.

В конце разговора женщина вспомнила, что дружит Трухановым и сделает гостиницу худшую репутацию.

Извинений долго ждать не пришлось

Впрочем, как видео разлетелось сетью, женщина вспомнила украинский язык и просила прощения. Заверила, что не имеет ничего против гривны и украинского языка.

Дерусификация в Украине идет полным ходом — переименовывают улицы, меняют вывески и сносят памятники. В Одессе изменения продолжаются со скрипом, не без помощи общества. Что нужно сделать для того, чтобы этот процесс пошел быстрее? Сколько нужно времени для перехода на государственный язык? На эти вопросы в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE ответила представительница Уполномоченного по защите государственного языка на юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк.

Фото иллюстративное

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