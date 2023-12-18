Гуляли під російську музику — в Одесі розгорівся скандал після вечірки

Жінки танцюють у клубі. Фото: колаж

Сьогодні, 18 грудня, в Одесі розгорівся скандал щодо галасної вечірки під російську музику. Місцева мешканка виклала у соцмережах "веселощі", де вона танцювала під пісні путінських артистів Кіркорова та Алєгрової.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив одеський активіст Демʼян Ганул.

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"Слухати Кіркорова та Алєгрову з іншими пропутінськими виродками після двох років війни, це повне дно", — написав активіст.

Чому розгорівся скандал

Після публікації відео сама одеситка опублікувала у своєму Instagram низку сторіз, у яких зазначила, що на неї полився хейт. Також жінка написала, що така "слава" їй тільки на радість та люди роблять її популярною.

Крім того, жінка не вважає свою поведінку якоюсь неправильною, навіть попри війну, яку почала Росія.

"Спочатку поставте запитання до керівників — як вони живуть, святкують. Вертіли вони все, що відбувається в країні, на одному місці. А потім пишіть нам, простим смертним", — написала одеситка.

Порушення закону України

Слід зазначити, що Верховна Рада 19 червня ухвалила Закон, яким заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі, а також Закон, яким заборонений імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з Росії, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі.

Нагадаємо, минулого місяця у місті Чорноморськ Одеської області стався черговий мовний скандал. Місцева продавчиня відмовилася обслуговувати клієнта державною мовою, говорячи, що тут "всі розмовляють російською".

Також ми писали, що в Ізмаїлі, що на Одещині, на місцевому ринку стався мовний скандал. Там продавчиня приправ відмовилася обслуговувати клієнтку українською, аргументуючи це тим, що "на Бессарабії" говорять російською.