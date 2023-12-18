Играли под русскую музыку — в Одессе разгорелся скандал после вечеринки

Женщины танцуют в клубе. Фото: коллаж

Сегодня, 18 декабря, в Одессе разгорелся скандал относительно шумной вечеринки под российскую музыку. Местная жительница выложила в соцсетях "веселье", где она танцевала под песни путинских артистов Киркорова и Алегровой.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил одесский активист Демьян Ганул.

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"Слушать Киркорова и Алегрову с другими пропутинскими уродами после двух лет войны, это полное дно", — написал активист.

Почему разгорелся скандал

После публикации видео сама одесситка опубликовала в своем Instagram ряд сторис, в которых отметила, что на нее полился хейт. Также женщина написала, что такая "слава" ей только на радость и люди делают ее популярной.

Кроме того, женщина не считает свое поведение каким-то неправильным, даже несмотря на войну, которую начала Россия.

"Сначала задайте вопрос руководителям — как они живут, празднуют. Вертели они все, что происходит в стране, на одном месте. А потом пишите нам, простым смертным", — написала одесситка.

Нарушение закона Украины

Следует отметить, что Верховная Рада 19 июня приняла Закон, запретивший российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве, а также Закон, которым запрещен импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, временно оккупированных ею территорий Украины и из Беларуси.

Напомним, в прошлом месяце в городе Черноморске Одесской области произошел очередной языковой скандал. Местная продавщица отказалась обслуживать клиента на государственном языке, говоря, что здесь "все разговаривают на русском".

Также мы писали, что в Измаиле Одесской области на местном рынке произошел языковой скандал. Там продавщица приправ отказалась обслуживать клиентку на украинском, аргументируя это тем, что "на Бессарабии" говорят по-русски.