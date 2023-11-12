Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Фото: скриншот з відео

В Ізмаїлі, що на Одещині, на місцевому ринку стався мовний скандал. Там продавчиня приправ відмовилася обслуговувати клієнтку українською, аргументуючи це тим, що "на Бессарабії" говорять російською.

Відео з інцидентом з’явилося в соціальній мережі Тік-Ток.

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Деталі скандалу

Продавчиня заявила, що українська мова до її обслуговування не входить, і запропонувала покупцеві спілкуватися російською або узбецькою. Жінка, яка підійшла за товаром, дістала камеру і почала пояснювати, що за законом її мають обслуговувати державною мовою. У відповідь робітниця ринку назвала жінку нацисткою.

Зазначимо, що з 16 січня 2021 року діє стаття 30 Закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Усі сфери обслуговування повинні перейти на українську.

Нагадаємо, український стендап-комік, ведучий, колишній Ксенії Мішиної і переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт потрапив у мовний скандал. Чоловік показав фотографію із США, де він зараз перебуває, і підписав її російською мовою, через що отримав чималий хейт.

Також ми писали, що колишня нардепка Ірина Фаріон нещодавно стала відома своїми висловлюваннями в бік російськомовних бійців полку "Азов", називаючи їх "неповноцінними" українцями. Цього разу вона наголосила, що її боротьба "значно важливіша за боротьбу на нульовій позиції".

Додамо, що під час літнього виїзного моніторингу на Одещині зафіксували мовні порушення. У південних районах області дітей в школах навчали російською мовою.