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Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

12 ноября 2023 11:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности
Фото: скриншот с видео
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Измаиле Одеской области на местном рынке произошел языковой скандал. Там продавщица приправ отказалась обслуживать клиентку на украинском, аргументируя это тем, что "на Бессарабии" говорят по-русски.

Видео с инцидентом появилось в социальной сети Тик-Ток.

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Детали скандала

Продавщица заявила, что украинский язык в ее обслуживание не входит, и предложила покупателю общаться на русском или узбекском. Подошедшая за товаром женщина достала камеру и начала объяснять, что по закону ее должны обслуживать на государственном языке. В ответ работница рынка назвала женщину нацисткой.

Отметим, что с 16 января 2021 года действует статья 30 Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Все сферы обслуживания должны перейти на украинский.

Напомним, украинский стендап-комик, ведущий, бывший Ксении Мишиной и победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт попал в языковой скандал. Мужчина показал фотографию из США, где он сейчас находится, и подписал ее на русском языке, из-за чего получил немалый хейт.

Также мы писали, что бывшая нардеп Ирина Фарион недавно стала известна своими высказываниями в сторону русскоязычных бойцов полка "Азов", называя их "неполноценными" украинцами. В этот раз она подчеркнула, что ее борьба "значительно важнее борьбы на нулевой позиции".

Добавим, что во время летнего выездного мониторинга в Одесской области зафиксировали нарушение языка. В южных районах области детей в школах обучали на русском языке.

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