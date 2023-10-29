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В Одеській області дітей навчали російською — мовний омбудсмен

29 жовтня 2023 19:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одеській області дітей навчали російською — мовний омбудсмен
Школярі за партами. Ілюстративне фото: Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Під час літнього виїзного моніторингу на Одещині зафіксували мовні порушення. У південних районах області дітей в школах навчали російською мовою.

Про це розповів Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в інтерв'ю "Укрінформ".

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"Якщо ми хочемо розвивати самобутність етнічних болгар чи гагаузів в Одеській області, маємо це забезпечити. Насамперед в освіті, а там, на жаль, бачили застосування російської мови, що є подвійним порушенням, і це є неприпустимо", — додав Тарас Кремінь.

Омбудсмен закликав дотримуватися законів та забезпечити розвиток національних меншин відповідно до закону, особливо в освітній сфері. Використання російської мови в освітньому процесі порушує закон та є неприпустимим.

Додамо, за словами Уповноваженого, літній виїзний моніторинг показав, що в багатьох сферах на Одещині російська мова продовжує мати попит.

Нагадаємо, що в Одесі триває робота з демонтажу зовнішньої реклами та вивісок. Йдеться про випадки, коли банери розміщені з порушеннями або не відповідають вимогам та закону про рекламу в Україні. 

Також ми писали, що в Одеській мерії презентували проєкт міської цільової програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя. Відповідне рішення прийняли на честь Дня української писемності та мови, проте ухвалити його мають депутати.

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