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В Одесской области детей обучали на русском — языковой омбудсмен

29 октября 2023 19:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области детей учили по-русски — языковой омбудсмен
Школьники за партами. Иллюстративное фото: Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Во время летнего выездного мониторинга в Одесской области зафиксировали языковые нарушения. В южных районах региона детей в школах обучали на русском языке.

Об этом рассказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в интервью "Укринформу".

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"Если мы хотим развивать самобытность этнических болгар или гагаузов в Одесской области, должны это обеспечить. Прежде всего в образовании, а там, к сожалению, фиксировали применение русского языка, что является двойным нарушением, и это недопустимо", — добавил Тарас Кремень.

Омбудсмен призвал соблюдать законы и обеспечить развитие национальных меньшинств в соответствии с законом, особенно в образовательной сфере. Использование русского языка в образовательном процессе недопустимо и нарушает закон.

Добавим, по словам Уполномоченного, летний выездной мониторинг показал, что во многих сферах в Одесской области русский язык продолжает пользоваться спросом.

Напомним, что в Одессе идет работа по демонтажу наружной рекламы и вывесок. Речь идет о случаях, когда баннеры размещены с нарушениями или не отвечают требованиям и закону о рекламе в Украине.

Также мы писали, что в Одесской мэрии презентовали проект городской целевой программы развития и функционирования украинского языка как государственного во всех областях общественной жизни. Соответствующее решение было принято в честь Дня украинской письменности и языка, однако принять его должны депутаты.

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