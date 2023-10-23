В Одесі триває демонтаж рекламних вивісок з порушеннями

Демонтаж реклами в Одесі. Фото: Одеська міська рада

В Одесі триває робота з демонтажу зовнішньої реклами та вивісок. Йдеться про випадки, коли банери розміщені з порушеннями або не відповідають вимогам та закону про рекламу в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"З 16 по 20 жовтня 2023 року Управлінням реклами Одеської міської ради спільно з КУ "Одесреклама" були здійснені заходи з демонтажу 39 протиправно розміщених рекламних конструкцій та вивісок", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що першочерговий пріоритет у прибиранні рекламної вивіски приділяється тим банерам, які розміщуються з недотриманням вимог статей 28, 32 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Так, за останній тиждень у місті ліквідували 9 таких оголошень.

Нагадаємо, Одеська область залишається однією з лідерів за кількістю звернень стосовно порушень мовного закону, що підкреслює необхідність посиленого контролю за дотриманням мовних норм. За словами представниці Уповноваженого Ярослави Вітко-Присяжнюк, станом на 26 вересня з початку року до Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 266 звернень щодо порушення мовного законодавства на Одещині.

Також ми писали, що в Одесі розгорівся мовний скандал. Жінка висміяла персонал за українську мову і сказала, що так розмовляє тільки "колхоз". Все розпочалось з того, що жінці дали зауваження, що в Україні "гривні, а не рублі". Це обурило жінку, й вона виправдовувала себе тим, що все її життя були "рублі" й це те саме що й гривні.