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В Одесі триває демонтаж рекламних вивісок з порушеннями

23 жовтня 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі триває демонтаж рекламних вивісок з порушеннями
Демонтаж реклами в Одесі. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі триває робота з демонтажу зовнішньої реклами та вивісок. Йдеться про випадки, коли банери розміщені з порушеннями або не відповідають вимогам та закону про рекламу в Україні. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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"З 16 по 20 жовтня 2023 року Управлінням реклами Одеської міської ради спільно з КУ "Одесреклама" були здійснені заходи з демонтажу 39 протиправно розміщених рекламних конструкцій та вивісок", — йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, що першочерговий пріоритет у прибиранні рекламної вивіски приділяється тим банерам,  які розміщуються з недотриманням вимог статей 28, 32 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Так, за останній тиждень у місті ліквідували 9 таких оголошень. 

Нагадаємо, Одеська область залишається однією з лідерів за кількістю звернень стосовно порушень мовного закону, що підкреслює необхідність посиленого контролю за дотриманням мовних норм. За словами представниці Уповноваженого Ярослави Вітко-Присяжнюк, станом на 26 вересня з початку року до Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 266 звернень щодо порушення мовного законодавства на Одещині. 

Також ми писали, що в Одесі розгорівся мовний скандал. Жінка висміяла персонал за українську мову і сказала, що так розмовляє тільки "колхоз". Все розпочалось з того, що жінці дали зауваження, що в Україні "гривні, а не рублі". Це обурило жінку, й вона виправдовувала себе тим, що все її життя були "рублі" й це те саме що й гривні.

 

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