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В Одессе продолжается демонтаж рекламных вывесок с нарушениями

23 октября 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе продолжается демонтаж рекламных вывесок с нарушениями
Демонтаж рекламы в Киеве. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе идет работа по демонтажу наружной рекламы и вывесок. Речь идет о случаях, когда баннеры размещены с нарушениями или не отвечают требованиям и закону о рекламе в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"С 16 по 20 октября 2023 года Управлением рекламы Одесского городского совета совместно с КУ "Одесреклама" были приняты меры по демонтажу 39 противоправно размещенных рекламных конструкций и вывесок", — говорится в сообщении.

Отметим, что первоочередной приоритет в уборке рекламной вывески отводится тем баннерам, которые размещаются с несоблюдением требований статей 28, 32 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Так, за последнюю неделю в городе было ликвидировано 9 таких объявлений.

Напомним, Одесская область остается одним из лидеров по количеству обращений по поводу нарушений языкового закона, что подчеркивает необходимость усиленного контроля за соблюдением языковых норм. По словам представительницы Уполномоченного Ярославы Витко-Присяжнюк, по состоянию на 26 сентября с начала года в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка поступило 266 обращений по поводу нарушения языкового законодательства в Одесской области.

Также мы писали, что в Одессе разгорелся речевой скандал. Женщина высмеяла персонал за украинский язык и сказала, что так говорит только "колхоз". Все началось с того, что женщине дали замечание, что в Украине гривны, а не рубли. Это возмутило женщину, и она оправдывала себя тем, что всю ее жизнь были "рубли" и это сродни гривне.

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