Російська мова у рекламі: в Одесі демонтовано 36 недержавних вивісок

Одна із раніше демонтованих вивісок. Фото: Одеська міська рада

Одесити активно звертаються до Уповноваженого із захисту державної мови зі скаргами на використання російської мови на об’єктах міського доброустрою. У відповідь на це у місті демонтували 36 вивісок та табличок, які були розміщені недержавною мовою. Цей крок є частиною боротьби за дотримання мовних норм та підтримки української мови.

Про це журналістам Новини.LIVE стало відомо з сайту пресслужби уповноваженого із захисту державної мови.

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Одесити все частіше звертаються зі скаргами до Уповноваженого щодо захисту державної мови на численні вивіски російською мовою. На запит до міської ради мовному омбудсмену надійшла відповідь за підписом мера.

"Управління реклами та комунальна установа "Одесреклама" ретельно перевіряють зміст зовнішньої реклами. Якщо виявляють порушення, вживають заходів щодо їх усунення, зокрема, демонтажу рекламних засобів та вивісок, які не відповідають вимогам законодавства з української мови", — йдеться у повідомленні.

Вимоги закону

Загалом під час проведення робіт з боку комунальних установ було демонтовано 36 вивісок та табличок. Своєю чергою, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень звернувся до Геннадія Труханова з проханням якнайшвидше прийняти в Одесі мовну програму.

"Одеса потребує посиленого контролю за дотриманням мовного законодавства у сферах реклами та інформації для загального ознайомлення. Тільки тісна взаємодія органів місцевого самоврядування з суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сферах реклами, надання послуг чи торгівлі, може поліпшити цю ситуацію. Вкотре закликаю очільника Одеси до затвердження міської мовної програми, яка в тому числі передбачала б заходи щодо забезпечення контролю за розташуванням зовнішньої реклами, використанням іншомовних рекламних вивісок, а також забезпечення дотримання норм законодавства про державну мову суб’єктами господарювання. Розміщена з порушеннями зовнішня реклама чи вивіска має бути демонтована. Дотримання мовного законодавства — це вимога Закону та сьогодення!" — наголосив Тарас Кремінь.

Варто додати, що Одеська область залишається однією з лідерів за кількістю звернень стосовно порушень мовного закону, що підкреслює необхідність посиленого контролю за дотриманням мовних норм. За словами представниці Уповноваженого Ярослави Вітко-Присяжнюк, станом на 26 вересня з початку року до Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 266 звернень щодо порушення мовного законодавства на Одещині. Найбільше звернень щодо порушень фіксується у сфері обслуговування, далі йдуть такі сфери, як інтернет, реклама, інформація для загального ознайомлення (вивіски, таблички, оголошення). Також були поодинокі звернення щодо порушення мовного законодавства у сферах освіти та охорони здоров'я. Наразі лідерство за зверненнями щодо мовних порушень стабільно тримає Київ, далі йдуть Харків та Одеса.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одесі розгорівся мовний скандал. Жінка висміяла персонал за українську мову і сказала, що так розмовляє тільки "колхоз". Все розпочалось з того, що жінці дали зауваження, що в Україні "гривні, а не рублі". Це обурило жінку, й вона виправдовувала себе тим, що все її життя були "рублі" й це те саме що й гривні.