"Депутати говорили на сесії російською": мовні порушення на Одещині

Ярослава Вітко-Присяжнюк. Фото: Медіацентр Україна – Одеса

З початку поточного року до секретаріату Уповноваженого з питань захисту державної мови надійшло 266 скарг, пов'язаних із порушенням мовного законодавства в Одеській області. Більше їх тільки у місті Київ та на Харківщині.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповіла представниця уповноваженого із захисту державної мови на Півдні України Ярослава Вітко-Присяжнюк.

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Вона зауважила, що ця статистика відображає не лише кількість випадків порушень мовного законодавства, але й підтримку громадян, які активно відстоюють свої мовні права.

"З 1 січня 2023 року ми отримали 266 звернень щодо про порушення мовного законодавства. На першому місці — сфера обслуговування, на другому — мова інтернет-ресурсів, на третьому — мова оголошень. Також були поодинокі звернення щодо порушення мовного законодавства у сфері освіти та сфері охорони здоров’я", — розповіла посадовиця.

Варто також відзначити, що були складені адміністративні протоколи щодо декількох представників органів місцевого самоврядування, зокрема декількох депутатів Одеської міської ради, які використовували російську мову під час сесій.

Посадовиця також повідомила, що з 1 січня 2023 року проведено значну кількість заходів державного контролю щодо дотримання мовного законодавства в закладах освіти.

"Деякі викладачі проводять пари російською мовою. Проте, парадоксально, але всі ці фахівці прекрасно володіють державною мовою. І вони не до кінця можуть сформулювати відповідь, чому вони викладали на парах саме російською", — підкреслила посадовиця.

Нагадаємо, на сесії Болградської районної ради Одеської області було ухвалено важливе рішення щодо затвердження Програми розвитку та функціонування української мови в усіх аспектах суспільного життя в Болградському районі на період з 2023 по 2025 роки. Програма також спрямована на зміцнення ролі української мови в суспільстві, підтримки територіальної цілісності й національної безпеки України, а також на підтримку розвитку національної культури.