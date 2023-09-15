На Одещині затвердили дві мовні програми, — омбудсмен

Тарас Кремінь. Фото: google

На сесії Болградської районної ради Одеської області було ухвалено важливе рішення щодо затвердження Програми розвитку та функціонування української мови в усіх аспектах суспільного життя в Болградському районі на період з 2023 по 2025 роки. Програма також спрямована на зміцнення ролі української мови в суспільстві, підтримки територіальної цілісності й національної безпеки України, а також на підтримку розвитку національної культури.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови.

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Серед заходів, передбачених цією Програмою, варто відзначити проведення мистецьких конкурсів і фестивалів, ініційованих громадськими організаціями, національно-культурними товариствами та творчими спілками району, створення мережі безплатних очних і онлайн-курсів з української мови у бібліотечних і клубних закладах місцевих громад.

Також забезпечення навчальних закладів підручниками та фаховою періодикою українською мовою, створення електронних ресурсів для популяризації української літератури та розроблення медіапродуктів, спрямованих на популяризацію української культури та традицій Болградського району.

Нагадаємо, в містах Болград, Арциз та смт Тарутине, що на Одещині, пройшов моніторинг виконання вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За результатами перевірки Тарас Кремінь звернувся до Ради національної безпеки і оборони України, а також до Служби безпеки України.