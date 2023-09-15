В Одесской области утвердили две языковые программы, — омбудсмен

Тарас Кремень. Фото: google

На сессии Болградского районного совета Одесской области было принято важное решение по утверждению Программы развития и функционирования украинского языка во всех аспектах общественной жизни на период с 2023 по 2025 годы. Программа также направлена на укрепление роли украинского языка в обществе, поддержание территориальной целостности и национальной безопасности Украины, а также поддержку развития национальной культуры.

Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка.

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Среди мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, стоит отметить проведение творческих конкурсов и фестивалей, инициированных общественными организациями, национально-культурными обществами и творческими союзами района, создание сети бесплатных очных и онлайн-курсов по украинскому языку в библиотечных и клубных учреждениях местных общин.

Также обеспечение учебных заведений учебниками и профессиональной периодикой на украинском языке, создание электронных ресурсов для популяризации украинской литературы и разработка медиапродуктов, направленных на популяризацию украинской культуры и традиций Болградского района.

Напомним, в городах Болград, Арциз и пгт Тарутино, что в Одесской области, прошел мониторинг выполнения требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". По результатам проверки Тарас Кремень обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также в Службу безопасности Украины.