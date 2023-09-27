"Депутаты говорили на сессии на русском": языковые нарушения в Одесской области

Ярослава Витко-Присяжнюк. Фото: Медиацентр Украина ― Одесса

С начала текущего года в Секретариат Уполномоченного по вопросам защиты государственного языка поступило 266 жалоб, связанных с нарушением языкового законодательства в Одесской области. Больше их только в Киеве и Харьковской области.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса рассказала представитель уполномоченного по защите государственного языка на Юге Украины Ярослав Витко-Присяжнюк.

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Языковые нарушения в Одесской области

Она отметила, что эта статистика отражает не только количество случаев нарушений языкового законодательства, но и поддержку граждан, активно отстаивающих свои языковые права.

"С 1 января 2023 года мы получили 266 обращений по поводу нарушения языкового законодательства. На первом месте — сфера обслуживания, на втором — язык интернет-ресурсов, на третьем — язык объявлений. Также были единичные обращения по поводу нарушения языкового законодательства в сфере образования и сфере здравоохранения", — рассказала чиновница.

Следует также отметить, что были составлены административные протоколы в отношении нескольких представителей органов местного самоуправления, в том числе нескольких депутатов Одесского городского совета, которые использовали русский язык во время сессий.

Чиновница также сообщила, что с 1 января 2023 года проведено значительное количество мероприятий государственного контроля по соблюдению языкового законодательства в учебных заведениях.

"Некоторые преподаватели проводят пары на русском языке. Однако парадоксально, но все эти специалисты прекрасно владеют государственным языком. И они не до конца могут сформулировать ответ, почему они преподавали на парах именно на русском", — подчеркнула чиновница.

Напомним, на сессии Болградского районного совета Одесской области было принято важное решение по утверждению Программы развития и функционирования украинского языка по всем аспектам общественной жизни в Болградском районе на период с 2023 по 2025 годы. Программа также направлена на укрепление роли украинского языка в обществе, поддержание территориальной целостности и национальной безопасности Украины, а также поддержку развития национальной культуры.