Учасники забігу біля старту. Фото: Одеська ОВА

В Одесі відбувся благодійний забіг в рамках "Тижня громадянського суспільства". Головною метою цього заходу стала популяризація української мови.

Про це повідомили у Департаменті цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської обласної військової адміністрації.

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Організатори переконані, що подібні заходи сприяють зміцненню національної ідентичності та є важливою компонентою утвердження духу єдності. Переможців заходу нагородили грамотами та памʼятними подарунками — книгами українських авторів.

"Ми живемо в часи, коли як ніколи актуально стоїть питання: "Якщо не ми, то хто? Якщо не зараз, то коли?". В час, коли весь український народ, вся наша героїчна нація, наші мужні та відважні захисники, самовіддані волонтери, не шкодуючи життя, сил та здоровʼя, захищають рідну землю, хоробро відстоюючи незалежність нашої країни, ми об’єднуємо нашими діями та мовою серця українців з різних куточків любої Одещини", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Станом на вересень 2023 року в Одеській області активно займаються спортом лише 22% населення. Упродовж року фізкультурно-оздоровчою діяльністю було охоплено понад пів мільйона людей.

Також ми писали, що у стінах Одеської міської ради відзначили кращих спортсменів. З метою стимулювання та підтримки перспективних спортсменів було запроваджено щорічну муніципальну премію "Спортивна столиця", вручення якої вже традиційно здійснюється до Дня фізичної культури та спорту України.