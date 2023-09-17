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"Бегу за язык": в Одессе состоялось благотворительное мероприятие

17 сентября 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе прошел благотворительный забег
Участники забега у старта. Фото: Одесская ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе прошел благотворительный забег в рамках "Недели гражданского общества". Главной целью этого мероприятия стала популяризация украинского языка.

Об этом сообщили в Департаменте цифрового развития, информационной политики и киберзащиты Одесской облгосадминистрации.

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Организаторы убеждены, что подобные мероприятия способствуют укреплению национальной идентичности и являются важным компонентом утверждения духа единства. Победителей наградили грамотами и памятными подарками — книгами украинских авторов.

"Мы живем во времена, когда как никогда актуально стоит вопрос: "Если не мы, то кто? Если не сейчас, то когда?". Во время, когда весь украинский народ, вся наша героическая нация, наши мужественные и отважные защитники, самоотверженные волонтеры, не жалея жизни, сил и здоровья, защищают родную землю, храбро отстаивая независимость нашей страны, мы объединяем нашими действиями и языком сердца украинцев из разных уголков любимой Одесчины", — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на сентябрь 2023 года в Одесской области активно занимаются спортом только 22% населения. За год физкультурно-оздоровительной деятельностью было охвачено более полумиллиона человек.

Также мы писали, что в стенах Одесского городского совета отметили лучших спортсменов. С целью стимулирования и поддержки перспективных спортсменов была введена ежегодная муниципальная премия "Спортивная столица", вручение которой уже традиционно осуществляется ко Дню физической культуры и спорта Украины.

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