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Одещина на другому місці за кількістю скарг на порушення мовного законодавства

31 березня 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
За березень надійшло понад півсотні скарг
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Станом на 1 березня 2023 року в Одеській області надійшло 66 скарг на порушення мовного законодавства. Цей показник є другим за кількістю звернень у країні та становить 15% від загальної кількості скарг.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса розповіла представниця Уповноваженого із захисту державної мови в Одеській області Ярослава Вітко-Присяжнюк.

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"Минулого року цей показник становив 6.6%. Але це не через те, що одесити більше порушують, а, тому що їх "тригерить" порушення законодавства, і вони сприяють тому, щоб це виправити", — зазначила Вітко-Присяжнюк.

Причини скарг

Найбільше скарг надходить на магазини, кафе, громадські заклади, де відмовляються обслуговувати державною мовою. Також зростає кількість скарг на порушення мовних вимог щодо вивісок. Втім, дуже рідко надходять звернення про порушення мовного законодавства в освітніх закладах, розважальних закладах та закладах культури.

"Також побільшало звернень на вивіски. Зрідка надходять скарги на порушення законодавства під час освітнього процесу, у розважальних закладах та, на жаль, закладів культури", — додала Ярослава Вітко-Присяжнюк.

Секретаріат омбудсмена не веде статистику за кількості виписаних штрафів, тому що завдання "не в покаранні, а в підтримці та розвитку державної мови".

Нагадаємо, протягом січня-лютого 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 455 звернень громадян про порушення мовного закону. З них понад 60 від мешканців Одеської області. 

Нещодавно  в Одесі розгорівся ще один мовний скандал. Жінка висміяла персонал за українську мову і сказала, що так розмовляє тільки "колхоз". Подробиці читайте в матеріалі.

Також одеська блогерка та візажистка Руслана Броннікова отримала штраф через порушення мовного закону. Дівчину це обурило, й вона записала сторіз про "утиски" російськомовних в Україні.

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