Новий скандал в Одесі: таксист розповідає, що США бомбардують Україну, а росія — молодець
Скандал трапився під час поїздки. Дівчина попросила вимкнути російськомовну музику.
Відповідне відео вона розмістила у соцмережах.
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Чоловік каже, що живе у вільній країні й сам вирішує, яку музику слухати. На аргументи клієнтки, що в країні війна, він зауважив, що у всьому винна Америка.
"Ракети летять не від росії, а з Америки ... якби мене випустили, я б вже поїхав до рф", — каже водій таксі клієнтці.
Зазначимо, днями в Одесі трапився мовний скандал. Продавчиня у пекарні відмовилася обслуговувати клієнтів українською. Її попросили обслуговувати покупців українською. Втім працівниця продовжила розмову російською.
Відео у соцмережах розмістили відвідувачі пекарні.
Після спілкування з одеськими активістами продавчиня попросила вибачення на відео та пообіцяла надалі дотримуватися мовного закону.