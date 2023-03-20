Новий скандал в Одесі

Пасажирка в таксі зафільмувала позицію одесита щодо війни в Україні

Скандал трапився під час поїздки. Дівчина попросила вимкнути російськомовну музику.

Відповідне відео вона розмістила у соцмережах.

Чоловік каже, що живе у вільній країні й сам вирішує, яку музику слухати. На аргументи клієнтки, що в країні війна, він зауважив, що у всьому винна Америка.

"Ракети летять не від росії, а з Америки ... якби мене випустили, я б вже поїхав до рф", — каже водій таксі клієнтці.

Зазначимо, днями в Одесі трапився мовний скандал. Продавчиня у пекарні відмовилася обслуговувати клієнтів українською. Її попросили обслуговувати покупців українською. Втім працівниця продовжила розмову російською.

Відео у соцмережах розмістили відвідувачі пекарні.

Після спілкування з одеськими активістами продавчиня попросила вибачення на відео та пообіцяла надалі дотримуватися мовного закону.