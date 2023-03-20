Новый скандал в Одессе

Пассажирка в такси сняла позицию одессита относительно войны в Украине

Скандал случился во время поездки. Девушка попросила выключить русскоязычную музыку.

Соответствующее видео она разместила в соцсетях.

Мужчина говорит, что живет в свободной стране и сам решает, какую музыку слушать. На аргументы клиентки, что в стране война, он заметил, что во всем виновата Америка.

"Ракеты летят не от россии, а из Америки... если бы меня выпустили, я бы уже поехал в РФ", — говорит водитель такси клиентке.

Отметим, на днях в Одессе разразился языковой скандал. Продавщица в пекарне отказалась обслуживать клиентов на украинском. Ее попросили обслуживать покупателей на украинском. Впрочем, работница продолжила разговор на русском.

Видео в соцсетях разместили посетители пекарни.

После общения с одесскими активистами продавщица попросила прощения на видео и пообещала в дальнейшем придерживаться языкового закона.