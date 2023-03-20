Новый скандал в Одессе: таксист рассказывает, что США бомбят Украину, а россия — молодец
Скандал случился во время поездки. Девушка попросила выключить русскоязычную музыку.
Соответствующее видео она разместила в соцсетях.
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Мужчина говорит, что живет в свободной стране и сам решает, какую музыку слушать. На аргументы клиентки, что в стране война, он заметил, что во всем виновата Америка.
"Ракеты летят не от россии, а из Америки... если бы меня выпустили, я бы уже поехал в РФ", — говорит водитель такси клиентке.
Отметим, на днях в Одессе разразился языковой скандал. Продавщица в пекарне отказалась обслуживать клиентов на украинском. Ее попросили обслуживать покупателей на украинском. Впрочем, работница продолжила разговор на русском.
Видео в соцсетях разместили посетители пекарни.
После общения с одесскими активистами продавщица попросила прощения на видео и пообещала в дальнейшем придерживаться языкового закона.