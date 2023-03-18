Скандал у волонтерському центрі: одеські поліцейські розпочали два кримінальні провадження

Волонтери працюють на вулиці

Вчора, 17 березня, до поліції надійшло одразу дві заяви щодо конфліктної ситуації в будівлі видавництва "Чорномор’я". Дирекція зазначила, що громадська організація без документів використовує приміщення, а волонтери, що їх не впускають.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

"Надійшла заява від дирекції зазначеного видавництва із проханням вжити заходів до представників однієї з громадських організацій, які без наявних у них дозвільних документів використовують за власними потребами одне з приміщень видавництва. Своєю чергою, представники громадської організації також звернулися до поліції із заявою про те, що їх не впускають до приміщення видавництва для здійснення своєї діяльності", — йдеться в повідомленні.

Поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідування відомості за статтею 356 (самоправство) Кримінального кодексу України. Такі дії караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до трьох місяців.

Скандальний волонтерський центр

Волонтерів другий день поспіль не впускають в будівлю "Видавництво "Чорномор’я". В облраді зазначають, що "Гончаренко центр" за рік так і не уклав договір оренди приміщення. Тим часом в ГО зазначають, що до 1 квітня мають всі законні права там перебувати. В ході конфлікту один з охоронців отримав струс мозку, а депутату міської ради погрожували "переламати ноги". Подробиці в матеріалі.