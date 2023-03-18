Скандал у волонтерському центрі: одеські поліцейські розпочали два кримінальні провадження
Вчора, 17 березня, до поліції надійшло одразу дві заяви щодо конфліктної ситуації в будівлі видавництва "Чорномор’я". Дирекція зазначила, що громадська організація без документів використовує приміщення, а волонтери, що їх не впускають.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
-
Volkswagen презентував бюджетний електрокар: скільки він буде коштувати
-
"В моєї мами важка робота": одесити на день занурились у світ комунальників
-
Юсов пояснив, чому росія втратила вплив на українську економіку та логістику
-
У росії почали шукати наступника путіну після рішення суду Гааги, — Юсов
-
Північна Корея взялася лякати США 800-тисячною "армією" студентів і робітників
-
Тьєррі Анрі може очолити збірну Франції, але є нюанс
-
Подоляк розповів про "досягнення" росії з початку повномасштабного вторгнення
-
Докази воєнних злочинів рф шокували навіть досвідчених експертів: деталі
-
З квітня всі рецептурні ліки відпускатимуть за е-рецептом: що потрібно знати
-
Еліна Світоліна готується до першого турніру після річної паузи
"Надійшла заява від дирекції зазначеного видавництва із проханням вжити заходів до представників однієї з громадських організацій, які без наявних у них дозвільних документів використовують за власними потребами одне з приміщень видавництва. Своєю чергою, представники громадської організації також звернулися до поліції із заявою про те, що їх не впускають до приміщення видавництва для здійснення своєї діяльності", — йдеться в повідомленні.
Поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідування відомості за статтею 356 (самоправство) Кримінального кодексу України. Такі дії караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до трьох місяців.
Скандальний волонтерський центр
Волонтерів другий день поспіль не впускають в будівлю "Видавництво "Чорномор’я". В облраді зазначають, що "Гончаренко центр" за рік так і не уклав договір оренди приміщення. Тим часом в ГО зазначають, що до 1 квітня мають всі законні права там перебувати. В ході конфлікту один з охоронців отримав струс мозку, а депутату міської ради погрожували "переламати ноги". Подробиці в матеріалі.