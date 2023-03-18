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Скандал в волонтерском центре: одесские полицейские начали два уголовных производства

18 марта 2023 13:41
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Волонтеры работают на улице
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вчера, 17 марта, в полицию поступило сразу два заявления по поводу конфликтной ситуации в здании издательства "Черноморье". Дирекция отметила, что общественная организация без документов использует помещение, а волонтеры, что их не впускают.  

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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"Поступило заявление от дирекции указанного издательства с просьбой принять меры к представителям одной из общественных организаций, которые без имеющихся у них разрешительных документов используют по собственным нуждам одно из помещений издательства. В свою очередь, представители общественной организации также обратились в полицию с заявлением, что их не пускают в помещение издательства для осуществления своей деятельности", — говорится в сообщении.

Полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по статье 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до двух лет, или арестом сроком до трех месяцев.

Скандальный волонтерский центр

Волонтеров второй день подряд не пускают в здание "Издательство "Черноморье"". В облсовете отмечают, что "Гончаренко центр" за год так и не заключил договор аренды помещения. Тем временем в ОО отмечают, что до 1 апреля имеют все законные права там В ходе конфликта один из охранников получил сотрясение мозга, а депутату городского совета угрожали "переломить ноги". Подробности в материале.

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