Скандал в волонтерском центре: одесские полицейские начали два уголовных производства

Волонтеры работают на улице

Вчера, 17 марта, в полицию поступило сразу два заявления по поводу конфликтной ситуации в здании издательства "Черноморье". Дирекция отметила, что общественная организация без документов использует помещение, а волонтеры, что их не впускают.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

"Поступило заявление от дирекции указанного издательства с просьбой принять меры к представителям одной из общественных организаций, которые без имеющихся у них разрешительных документов используют по собственным нуждам одно из помещений издательства. В свою очередь, представители общественной организации также обратились в полицию с заявлением, что их не пускают в помещение издательства для осуществления своей деятельности", — говорится в сообщении.

Полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по статье 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до двух лет, или арестом сроком до трех месяцев.

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