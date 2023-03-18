Скандал у волонтерському центрі Одеси: погрози депутату та струс мозку в охоронця

Ситуація загострюється

Скандал навколо волонтерського центру в Одесі набирає обертів. Волонтерів другий день поспіль не впускають в будівлю "Видавництво "Чорномор’я". В облраді зазначають, що "Гончаренко центр" за рік так і не уклав договір оренди приміщення.

Новини.LIVE розбирались із розвитком подій.

Струс мозку в охоронця

Останні події в будівлі ООКП "Видавництво "Чорномор’я" стали причиною серйозного занепокоєння у громадськості та серед відповідальних посадовців. За словами представника облради Гончаренко центр, що розмістився в будівлі, не уклав договір з оренди.

"Даний центр також не звертався до Одеської обласної ради щодо оренди інших приміщень. Що завадило? Питання відкрите. Тож, обласна рада нікого не виганяє на вулицю, а дотримується законів України", — написала начальник управління обласної ради з майнових відносин Лариса Соколік.

Також вона додала, що у результаті самоправства постраждав представник охорони, у якого виявили черепно-мозкову травму, струс головного мозку та закриту травму грудної клітини. Такі дії є неприпустимими та мають серйозні наслідки для осіб, які порушують закон.

Вхід в центр заблоковано

Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, сьогодні зранку вхід до волонтерського центру знову заблокували "тітушки". Людей не пустили навіть у бомбосховище під час повітряної тривоги. Крім того, депутату Одеської міської ради грозились "переламати ноги".

Нагадаємо, скандал почав набирати обертів вчора. Тоді на депутата міської ради накинулись у волонтерському центрі Одеси. Відео вже в матеріалі.