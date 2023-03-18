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Скандал в волонтерском центре Одессы: угрозы депутату и сотрясение мозга у охранника

18 марта 2023 10:59
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ситуация обостряется
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Скандал вокруг волонтерского центра в Одессе набирает обороты. Волонтеров второй день подряд не пускают в здание "Издательство "Черноморье". В облсовете отмечают, что "Гончаренко центр" за год так и не заключил договор аренды помещения.

Новини.LIVE разбирались с развитием событий.

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Последние события в здании ООКП "Издательство "Черноморье" стали причиной серьезной обеспокоенности у общественности и среди ответственных должностных лиц. По словам представителя облсовета "Гончаренко центр"  разместившийся в здании центр не заключил договор по аренде.

"Данный центр также не обращался в Одесский областной совет по аренде других помещений. Что помешало? Вопрос открытый. Так что областной совет никого не выгоняет на улицу, а соблюдает законы Украины", — написала начальник управления областного совета по имущественным отношениям Лариса Соколик.

Также она добавила, что в результате самоуправства пострадал представитель охраны, у которого обнаружили черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытую травму грудной клетки. Такие действия недопустимы и имеют серьезные последствия для лиц, нарушающих закон.

Вход в центр заблокирован

Как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, сегодня утром вход в волонтерский центр снова заблокировали "титушки". Людей не пустили даже в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Кроме того, депутату Одесского городского совета грозились "переломать ноги".

Напомним, скандал начал набирать обороты вчера. Тогда депутата городского совета набросились в волонтерском центре Одессы. Видео уже в материале.

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