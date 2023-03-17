Шокуючі кадри: на депутата міської ради накинулись в волонтерському центрі Одеси
Сьогодні в волонтерському центрі Гончаренко стався скандал. Людей, які плетуть маскувальні сітки для ЗСУ намагались вигнати.
Про це у себе в телеграм-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.
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Гончаренко поскаржився на "тітушок", які намагалися розгромити волонтерський центр та вигнати людей За словами нардепа, вони навіть накинулись на депутата міської ради Петра Обухова.
"З самого ранку в наш волонтерський центр прийшли тітушки! Співробітники приватної охоронної компанії, які заблокували вхід наших волонтерів. Просто подивіться, що відбувається! І це в той час, коли в нас війна!", — зазначив Олексій Гончаренко.
В центр викликали поліцію й все ж волонтерам вдалось зайти до будівлі видавництва "Чорномор’я".
Нагадаємо, на останній сесії облради вп'яте народні обранці не змогли винести рішення про зняття з посади заступника голови Вадима Шкаровського, якого обирали від ОПЗЖ. Перед початком сесії народний депутат Олексій Гончаренко зазначив що перебування таких людей в облраді, це фактично сигнал путіну та росії, що в Одесі ще є ті, хто готовий співпрацювати з проросійськими силами. Втім, рішення про розгляд питання щодо змін в регламент, які дали б змогу звільнити Шкарівського, відмовилися розглядати.