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Шокуючі кадри: на депутата міської ради накинулись в волонтерському центрі Одеси

17 березня 2023 15:23
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В центрі плетуть сітки для ЗСУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні в волонтерському центрі Гончаренко стався скандал. Людей, які плетуть маскувальні сітки для ЗСУ намагались вигнати. 

Про це у себе в телеграм-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

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Гончаренко поскаржився на "тітушок", які намагалися розгромити волонтерський центр та вигнати людей За словами нардепа, вони навіть накинулись на депутата міської ради Петра Обухова.

"З самого ранку в наш волонтерський центр прийшли тітушки! Співробітники приватної охоронної компанії, які заблокували вхід наших волонтерів. Просто подивіться, що відбувається! І це в той час, коли в нас війна!", — зазначив Олексій Гончаренко.

В центр викликали поліцію й все ж волонтерам вдалось зайти до будівлі видавництва "Чорномор’я". 

Нагадаємо, на останній сесії облради  вп'яте народні обранці не змогли винести рішення про зняття з посади заступника голови Вадима Шкаровського, якого обирали від ОПЗЖ. Перед початком сесії народний депутат Олексій Гончаренко зазначив що перебування таких людей в облраді, це фактично сигнал путіну та росії, що в Одесі ще є ті, хто готовий співпрацювати з проросійськими силами. Втім, рішення про розгляд питання щодо змін в регламент, які дали б змогу звільнити Шкарівського, відмовилися розглядати.

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