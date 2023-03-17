Шокуючі кадри: на депутата міської ради накинулись в волонтерському центрі Одеси

В центрі плетуть сітки для ЗСУ

Сьогодні в волонтерському центрі Гончаренко стався скандал. Людей, які плетуть маскувальні сітки для ЗСУ намагались вигнати.

Про це у себе в телеграм-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Гончаренко поскаржився на "тітушок", які намагалися розгромити волонтерський центр та вигнати людей За словами нардепа, вони навіть накинулись на депутата міської ради Петра Обухова.

"З самого ранку в наш волонтерський центр прийшли тітушки! Співробітники приватної охоронної компанії, які заблокували вхід наших волонтерів. Просто подивіться, що відбувається! І це в той час, коли в нас війна!", — зазначив Олексій Гончаренко.

В центр викликали поліцію й все ж волонтерам вдалось зайти до будівлі видавництва "Чорномор’я".

Нагадаємо, на останній сесії облради вп'яте народні обранці не змогли винести рішення про зняття з посади заступника голови Вадима Шкаровського, якого обирали від ОПЗЖ. Перед початком сесії народний депутат Олексій Гончаренко зазначив що перебування таких людей в облраді, це фактично сигнал путіну та росії, що в Одесі ще є ті, хто готовий співпрацювати з проросійськими силами. Втім, рішення про розгляд питання щодо змін в регламент, які дали б змогу звільнити Шкарівського, відмовилися розглядати.