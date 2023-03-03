Скандал на сесії Одеської облради

Ще одна спроба звільнити заступника голови провалилася: черговий скандал на сесії облради
Сьогодні депутати Одеської облради зібрались на сесію. Вп'яте народні обранці не змогли винести рішення про зняття з посади заступника голови Вадима Шкаровського, якого обирали від ОПЗЖ.
Про це Новини.LIVE дізнались із сесії Одеської обласної ради.
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Перед початком сесії народний депутат Олексій Гончаренко нагадав присутнім, про необхідність звільнити з посади заступника голови Одеської облради. Він зазначив, що дня цього є всі підстави та висловив своє обурення присутністю Вадима Шкаровського в президії ради.
"Сьогодні ми маємо демонструвати, що Одеса — це України. Я абсолютно не можу зрозуміти як дотепер в президії обласної ради сидить людина, яка називала територіальну оборону бандою — представник партії ОПЗЖ Вадим Шкаровський. Людина, яка не приховувала своїх поглядів ніколи, але навіть після 24 лютого продовжує бути заступником голови Одеської обласної ради", — зазначив нардеп Олексій Гончаренко
Нардеп додав, що знаходження таких людей в облраді, це фактично сигнал путіну та росії, що в Одесі ще є ті хто готовий співпрацювати з проросійськими силами. Втім рішення про розгляд питання щодо змін в регламент, які дали б змогу звільнити Шкарівського, відмовилися розглядати.
Нагадаємо, голова фракції політичної партії "Європейська Солідарність" в облраді Михайло Шмушкович напередодні зазначав, що через цю ситуацію ЄС припиняє будь-яку взаємодію з керівництвом Одеської обласної ради.
Нагадаємо, 2 грудня відбулась сесія Одеської обласної ради. Кворум зібрався — були присутні 55 депутатів. Загалом комісії та депутати підготували шість блоків та більш ніж 20 питань. Одним з найгостріших могло стати усунення Вадима Шкаровського. Але голосування провалилось. За відсторонення проголосували лише 37 депутатів, 21 утримались. Минулого разу утримались 28 депутатів, тож керівник фракції ПП "Європейська Солідарність" після голосування виявив надію, що наступного разу цей проєкт пройде.