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Питання про виключення заступника голови Одеської облради не розглядатимуть на сесії

1 березня 2023 16:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Питання про виключення заступника голови Одеської облради не розглядатимуть на сесії
Фракція ЄС припиняє взаємодію з керівництвом Одеської обласної ради
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вже кілька разів на сесії облради не можуть винести рішення про зняття з посади заступника голови Вадима Шкарівського, якого обирали від ОПЗЖ. Наступне засідання депутатів відбудеться вже в п’ятницю, 3 березня. 

Про це повідомляє голова фракції політичної партії "Європейська Солідарність" в облраді Михайло Шмушкович. 

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"Ще нещодавно мені здавалося, що у річницю подій 2014 року ми покінчимо з ганьбою обласної ради та викинемо українофоба, антисеміта та просто…. на прізвище Шкаровський із керівників області. Здавалося на це були всі підстави, виступи лідерів громадської думки міста та області. Втім вчора пройшла погоджувальна рада, на якій питання виключили з порядку денного і мені запропонували вносити його з голосу", — написав Михайло Шмушкович. 

Депутат додав, що через цю ситуацію фракція Європейська Солідарність припиняє будь-яку взаємодію з керівництвом Одеської обласної ради.

Нагадаємо, 2 грудня, відбулась сесія Одеської обласної ради. Кворум зібрався — були присутні 55 депутатів. Загалом комісії та депутати підготували 6 блоків та більш ніж 20 питань. Одним з найгостріших могло стати усунення Вадима Шкаровського. Але голосування провалилось. За відсторонення проголосували лише 37 депутатів, 21 утримались. Минулого разу утримались 28 депутатів, тож керівник фракції ПП "Європейська Солідарність" після голосування виявив надію, що наступного разу цей проєкт пройде.

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