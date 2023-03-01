Вопрос об исключении заместителя председателя Одесского облсовета не будет рассматриваться на сессии

Фракция ЕС прекращает взаимодействие с руководством Одесского областного совета

Уже несколько раз на сессии облсовета не могут вынести решение о смещении с должности заместителя председателя Вадима Шкаровского, которого избирали от ОПЗЖ. Следующее заседание депутатов состоится уже в пятницу, 3 марта.

Об этом сообщает глава фракции политической партии "Европейская Солидарность" в облсовете Михаил Шмушкович.

"Еще недавно мне казалось, что в годовщину событий 2014 года мы покончим с позором областного совета и выбросим украинофоба, антисемита и просто… по фамилии Шкаровский из руководителей области. Казалось на это были все основания, выступления лидеров общественного мнения города и области. Вчера прошла согласительная рада, на которой вопрос исключили из повестки дня и мне предложили вносить его с голоса", — написал Михаил Шмушкович.

Депутат добавил, что из-за этой ситуации фракция Европейская Солидарность прекращает любое взаимодействие с руководством Одесского областного совета.

Напомним, 2 декабря состоялась сессия Одесского областного совета. Кворум собрался - присутствовало 55 депутатов. Всего комиссии и депутаты подготовили 6 блоков и более 20 вопросов. Одним из острейших могло стать устранение Вадима Шкаровского. Но голосование провалилось. За отстранение проголосовали только 37 депутатов, 21 воздержались. В прошлый раз воздержались 28 депутатов, поэтому руководитель фракции ЧП "Европейская Солидарность" после голосования выразил надежду, что в следующий раз этот проект пройдет.