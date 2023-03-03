Скандал на сессии Одесского облсовета

Депутаты даже не рассмотрели вопрос об увольнении

Сегодня депутаты Одесского облсовета собрались на сессию. В пятый раз народные избранники не смогли вынести решение о снятии с должности заместителя председателя Вадима Шкаровского, которого избирали от ОПЗЖ.

Об этом Новини.LIVE узнали с сессии Одесского областного совета.

Перед началом сессии народный депутат Алексей Гончаренко напомнил собравшимся о необходимости уволить с должности заместителя председателя Одесского облсовета. Он отметил, что в этот день есть все основания и выразил свое возмущение присутствием Вадима Шкаровского в президиуме совета.

"Сегодня мы должны демонстрировать, что Одесса — это Украина. Я абсолютно не могу понять, как до сих пор в президиуме областного совета сидит человек, называвший территориальную оборону бандой — представитель партии ОПЗЖ Вадим Шкаровский. Человек, который не скрывал своих взглядов никогда, но даже после 24 февраля продолжает быть заместителем председателя Одесского областного совета", — отметил нардеп Алексей Гончаренко.

Нардеп добавил, что нахождение таких людей в облсовете это фактически сигнал путина и россии, что в Одессе еще есть те, кто готов сотрудничать с пророссийскими силами. Впрочем, решение о рассмотрении вопроса об изменениях в регламент, что позволили бы уволить Шкаровского, отказались рассматривать.

Напомним, глава фракции политической партии "Европейская Солидарность" в облсовете Михаил Шмушкович накануне отмечал, что из-за этой ситуации ЕС прекращает любое взаимодействие с руководством Одесского областного совета.

Напомним, 2 декабря прошла сессия Одесского областного совета. Кворум собрался — присутствовало 55 депутатов. Всего комиссии и депутаты подготовили шесть блоков и более 20 вопросов. Одним из острейших могло стать устранение Вадима Шкаровского. Но голосование провалилось. За отстранение проголосовали только 37 депутатов, 21 воздержались. В прошлый раз воздержались 28 депутатов, поэтому руководитель фракции ЧП "Европейская Солидарность" после голосования выразил надежду, что в следующий раз этот проект пройдет.