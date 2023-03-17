Шокирующие кадры: на депутата городского совета набросились в волонтерском центре Одессы
Сегодня в волонтерском центре Гончаренко произошел скандал. Людей, которые плетут маскировочные сетки для ВСУ, пытались выгнать.
Об этом у себя в телеграмм-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
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Гончаренко пожаловался на "титушек", пытавшихся разгромить волонтерский центр и выгнать людей По словам нардепа, они даже набросились на депутата городского совета Петра Обухова.
"С самого утра в наш волонтерский центр пришли тетушки! Сотрудники частной охранной компании, заблокировавшие вход наших волонтеров. Просто посмотрите, что происходит! И это в то время, когда у нас война!", — отметил Алексей Гончаренко.
В центр вызвали полицию и все же волонтерам удалось зайти в здание издательства "Черноморье".
Напомним, на последней сессии облсовета в пятый раз народные избранники не смогли вынести решение о смещении с должности заместителя председателя Вадима Шкаровского, которого избирали от ОПЗЖ. Перед началом сессии народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что пребывание таких людей в облсовете, это фактически сигнал путина и россии, что в Одессе еще есть те, кто готов сотрудничать с пророссийскими силами. Впрочем, решение о рассмотрении вопроса об изменениях в регламент, которые позволили бы уволить Шкаровского, отказались рассматривать.