Мовний скандал в Одесі: продавчиня відмовилася обслуговувати українською
Клієнтка зробила зауваження продавчині з проханням обслуговувати її українською. Втім працівниця продовжила розмову російською.
Відео у соцмережах розмістили відвідувачі пекарні.
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"Мені зручно говорити на російській…. я живу у вільній країні", — відповіла продавчиня.
Після спілкування з одеськими активістами продавчиня попросила вибачення на відео та пообіцяла надалі дотримуватися мовного закону.
Наразі вона обслуговує покупців українською мовою.
Зазначимо, за кількістю порушень мовного закону Одеська область потрапила в антиТОП. Протягом січня-лютого 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 455 звернень громадян про порушення мовного закону. З них понад 60 від мешканців Одеської області.
За даними звіту Уповноваженого із захисту державної мови, більшість порушень стосувалися сфери обслуговування споживачів.
Найбільше повідомлень про порушення надійшло з міста Києва (159 звернень), Одеської (66), Харківської (47), Дніпропетровської (42), Миколаївської (24) та Київської (20) областей.
Нагадаємо, в Одесі касирку оштрафували за перехід на російську мову. У магазині чоловік запитав касирку про живильний крем, але не зрозумів відповіді українською мовою. Касирка пояснила російською, але іншій відвідувачці це не сподобалось, обізвала її "розумово відсталою" і почала знімати на телефон.
Люди заступились за касирку та почали знімати на відео, як скаржниця втікає з магазину. Втім омбудсмен оштрафував жінку на 3400 грн за порушення правил обслуговування клієнтів.
Фото: Конкурент