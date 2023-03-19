Мовний скандал в Одесі

Інцидент стався в магазині хлібобулочних виробів

Клієнтка зробила зауваження продавчині з проханням обслуговувати її українською. Втім працівниця продовжила розмову російською.

Відео у соцмережах розмістили відвідувачі пекарні.

"Мені зручно говорити на російській…. я живу у вільній країні", — відповіла продавчиня.

Після спілкування з одеськими активістами продавчиня попросила вибачення на відео та пообіцяла надалі дотримуватися мовного закону.

Наразі вона обслуговує покупців українською мовою.

Зазначимо, за кількістю порушень мовного закону Одеська область потрапила в антиТОП. Протягом січня-лютого 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 455 звернень громадян про порушення мовного закону. З них понад 60 від мешканців Одеської області.

За даними звіту Уповноваженого із захисту державної мови, більшість порушень стосувалися сфери обслуговування споживачів.

Найбільше повідомлень про порушення надійшло з міста Києва (159 звернень), Одеської (66), Харківської (47), Дніпропетровської (42), Миколаївської (24) та Київської (20) областей.

Нагадаємо, в Одесі касирку оштрафували за перехід на російську мову. У магазині чоловік запитав касирку про живильний крем, але не зрозумів відповіді українською мовою. Касирка пояснила російською, але іншій відвідувачці це не сподобалось, обізвала її "розумово відсталою" і почала знімати на телефон.

Люди заступились за касирку та почали знімати на відео, як скаржниця втікає з магазину. Втім омбудсмен оштрафував жінку на 3400 грн за порушення правил обслуговування клієнтів.

Фото: Конкурент