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В Одесі касирку оштрафували за перехід на російську мову

9 березня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Мовний скандал в Одесі
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

ЗМІ повідомляють про оштрафування касирки в Одесі за перехід на російську мову. Працівниця магазину це зробила, аби пояснити покупцеві склад крему. 

Деталі скандалу

У магазині чоловік запитав касирку про живильний крем, але не зрозуміла відповіді українською мовою. Касирка пояснила російською, але іншій відвідувачці це не сподобалось обізвала її "розумово відсталою" і почала знімати на телефон. 

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Люди заступились за касирку та почали знімати на відео, як скаржниця втікає з магазину. Втім Омбудсмен оштрафував жінку на 3400 грн за порушення правил обслуговування клієнтів.

Нагадаємо, протягом січня-лютого 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 455 звернень громадян про порушення мовного закону. З них понад 60 від мешканців Одеської області. 

Нещодавно  в Одесі розгорівся ще один мовний скандал. Жінка висміяла персонал за українську мову і сказала, що так розмовляє тільки "колхоз". Подробиці читайте в матеріалі.

Також одеська блогерка та візажистка Руслана Броннікова отримала штраф через порушення мовного закону. Дівчину це обурило й вона записала сторіз про "утиски" російськомовних в Україні.

Фото ілюстративне

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