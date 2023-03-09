В Одесі касирку оштрафували за перехід на російську мову

Мовний скандал в Одесі

ЗМІ повідомляють про оштрафування касирки в Одесі за перехід на російську мову. Працівниця магазину це зробила, аби пояснити покупцеві склад крему.

Деталі скандалу

У магазині чоловік запитав касирку про живильний крем, але не зрозуміла відповіді українською мовою. Касирка пояснила російською, але іншій відвідувачці це не сподобалось обізвала її "розумово відсталою" і почала знімати на телефон.

Люди заступились за касирку та почали знімати на відео, як скаржниця втікає з магазину. Втім Омбудсмен оштрафував жінку на 3400 грн за порушення правил обслуговування клієнтів.

Нагадаємо, протягом січня-лютого 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 455 звернень громадян про порушення мовного закону. З них понад 60 від мешканців Одеської області.

Нещодавно в Одесі розгорівся ще один мовний скандал. Жінка висміяла персонал за українську мову і сказала, що так розмовляє тільки "колхоз". Подробиці читайте в матеріалі.

Також одеська блогерка та візажистка Руслана Броннікова отримала штраф через порушення мовного закону. Дівчину це обурило й вона записала сторіз про "утиски" російськомовних в Україні.

Фото ілюстративне