В Одессе кассирша оштрафована за переход на русский язык

Языковой скандал в Одессе

СМИ сообщают об оштрафовании кассирши в Одессе за переход на русский язык. Сотрудница магазина это сделала, чтобы объяснить покупателю состав крема.

Детали скандала

В магазине мужчина спросил кассиршу о питательном креме, но не понял ответа на украинском языке. Кассирша объяснила по-русски, но другой посетительнице это не понравилось обозвала ее "умственно отсталой" и начала снимать на телефон.

Люди вступились за кассиршу и начали снимать на видео, как жалобщица убегает из магазина. Впрочем, омбудсмен оштрафовал женщину на 3400 грн за нарушение правил обслуживания клиентов.

Напомним, в течение января-февраля 2023 в адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило 455 обращений граждан о нарушении языкового закона. Из них более 60 жителей Одесской области.

Недавно в Одессе разгорелся еще один речевой скандал. Женщина высмеяла персонал за украинский язык и сказала, что так говорит только "колхоз". Подробности читайте в материале.

Также одесская блогерша и визажистка Руслана Бронникова получила штраф из-за нарушения языкового закона. Девушку это возмутило и она записала сторож о "притеснениях" русскоязычных в Украине.

Фото иллюстративное