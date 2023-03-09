В Одессе кассирша оштрафована за переход на русский язык
СМИ сообщают об оштрафовании кассирши в Одессе за переход на русский язык. Сотрудница магазина это сделала, чтобы объяснить покупателю состав крема.
Детали скандала
В магазине мужчина спросил кассиршу о питательном креме, но не понял ответа на украинском языке. Кассирша объяснила по-русски, но другой посетительнице это не понравилось обозвала ее "умственно отсталой" и начала снимать на телефон.
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Люди вступились за кассиршу и начали снимать на видео, как жалобщица убегает из магазина. Впрочем, омбудсмен оштрафовал женщину на 3400 грн за нарушение правил обслуживания клиентов.
Напомним, в течение января-февраля 2023 в адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило 455 обращений граждан о нарушении языкового закона. Из них более 60 жителей Одесской области.
Недавно в Одессе разгорелся еще один речевой скандал. Женщина высмеяла персонал за украинский язык и сказала, что так говорит только "колхоз". Подробности читайте в материале.
Также одесская блогерша и визажистка Руслана Бронникова получила штраф из-за нарушения языкового закона. Девушку это возмутило и она записала сторож о "притеснениях" русскоязычных в Украине.
Фото иллюстративное