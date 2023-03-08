Блогерка з Одеси потрапила в мовний скандал: подробиці

Її оштрафували за ведення бізнесу російською

Одеська блогерка та візажистка Руслана Броннікова отримала штраф через порушення мовного закону. Дівчину це обурило й вона записала сторіз про "утиски" російськомовних в Україні.

Новини.LIVE розбирались зі скандалом.

Блогерку оштрафували

Блогерка займається підприємницькою діяльністю та рекламує свої послуги на своїй сторінці в Instagram та на сайті, де використовує російську мову для звернення до клієнтів. Проте, така діяльність є незаконною в Україні, тож дівчину оштрафували у розмірі на суму в 5 тисяч гривень.

"За" бізнес російською

Руслана Броннікова в сторіз зазначила, що все життя розмовляла російською й має право самостійно обирати якою мовою вести свій бізнес.

"Кожен бізнесмен повинен сам вибирати якою мовою йому вести свій бізнес, свій інстаграм, свій сайт. Якою мовою йому обслуговувати клієнтів. Херсон, Миколаїв та Одеса це точно має бути російська", — йдеться в повідомленні.

Хтось з підписників дівчини повідомив мовного омбудсмена Тараса Креміня про те, що вона веде сторінку російською мовою. Своєю чергою, дівчина назвала цього підписника "щуром", який зробив донос.

Навіть "привітання" з 8 березня дівчина зв’язала з мовним питанням. Побажала, щоб жінки не нервували з приводу цього.

"Я бажаю кожній українці, кожній білорусці та кожній росіянці, й взагалі всім, щоб вас оточували люди, які вас люблять, захищають та не дають хвилюватись через мовні питання", — сказала Руслана Броннікова.

Нагадаємо, протягом січня-лютого 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 455 звернень громадян про порушення мовного закону. З них понад 60 від мешканців Одеської області.

Нещодавно в Одесі розгорівся ще один мовний скандал. Жінка висміяла персонал за українську мову і сказала, що так розмовляє тільки "колхоз". Подробиці читайте в матеріалі.

Фото/відео bronmake