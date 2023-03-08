Блогерша из Одессы попала в языковой скандал: подробности

Ее оштрафовали за ведение бизнеса на русском

Одесская блогерша и визажистка Руслана Бронникова получила штраф из-за нарушения языкового закона. Девушку это возмутило и она записала сторож об "ущемлении" русскоязычных в Украине.

Новини.LIVE разбирались со скандалом.

Блогерку оштрафовали

Блогер занимается предпринимательской деятельностью и рекламирует свои услуги на своей странице в Instagram и на сайте, где использует русский язык для обращения к клиентам. Однако такая деятельность незаконна в Украине, поэтому девушку оштрафовали в размере на сумму в 5 тысяч гривен.

"За" бизнес на русском

Руслана Бронникова в очередной раз отметила, что всю жизнь говорила по-русски и имеет право самостоятельно выбирать на каком языке вести свой бизнес.

"Каждый бизнесмен должен сам выбирать, на каком языке ему вести свой бизнес, свой инстаграмм, свой сайт. На каком языке ему обслуживать клиентов. Херсон, Николаев и Одесса это точно должен быть русский", — говорится в сообщении.

Кто-то из подписчиков девушки сообщил языковому омбудсмену Тарасу Кременю, что она ведет страницу на русском языке. В свою очередь, девушка назвала этого подписчика "крысой", сделавшей донос.

Даже "приветствие" с 8 марта девушка связала с языковым вопросом. Пожелала, чтобы женщины не нервничали по этому поводу.

"Я желаю каждой украинцы, каждой белоруске и каждой россиянке, и вообще всем, чтобы вас окружали люди, которые вас любят, защищают и не дают волноваться из-за языковых вопросов", — сказала Руслана Бронникова.

Напомним, в течение января-февраля 2023 в адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило 455 обращений граждан о нарушении языкового закона. Из них более 60 жителей Одесской области.

Недавно в Одессе разгорелся еще один речевой скандал. Женщина высмеяла персонал за украинский язык и сказала, что так говорит только "колхоз". Подробности читайте в материале.

Фото/видео bronmake