Порушення мовного закону: Одеська область потрапила в антиТОП
Протягом січня-лютого 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 455 звернень громадян про порушення мовного закону. З них понад 60 від мешканців Одеської області.
Про це повідомляє Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
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За даними звіту Уповноваженого із захисту державної мови більшість порушень стосувалися сфери обслуговування споживачів.
Найбільше повідомлень про порушення надійшло з міста Києва (159 звернень), Одеської (66), Харківської (47), Дніпропетровської (42), Миколаївської (24) та Київської (20) областей.
"За результатами розгляду звернень громадян з метою усунення та недопущення надалі порушення законодавства про державну мову Уповноваженим вжито заходів реагування, у т. ч. проведення державного контролю та накладення на порушників санкцій, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення. Про результати заходів реагування інформуватимемо додатково", — йдеться в повідомленні.
Мовний скандал в Одесі
Нагадаємо, нещодавно в Одесі розгорівся черговий мовний скандал. Жінка висміяла персонал за українську мову і сказала, що так розмовляє тільки "колхоз". Подробиці читайте в матеріалі.
Дерусифікація в Україні йде повним ходом — перейменовують вулиці, змінюють вивіски та зносять пам'ятники. В Одесі ж зміни тривають зі скрипом, не без допомоги суспільства. Що потрібно зробити для того, щоб цей процес пішов швидше? Скільки ще потрібно часу для переходу на державну мову? На ці питання в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE дала відповідь представниця Уповноваженого із захисту державної мови на півдні України Ярослава Вітко-Присяжнюк.
Фото zaxid.net