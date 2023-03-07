Порушення мовного закону: Одеська область потрапила в антиТОП

Правопорушники відповідатимуть перед законом

Протягом січня-лютого 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 455 звернень громадян про порушення мовного закону. З них понад 60 від мешканців Одеської області.

Про це повідомляє Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За даними звіту Уповноваженого із захисту державної мови більшість порушень стосувалися сфери обслуговування споживачів.

Найбільше повідомлень про порушення надійшло з міста Києва (159 звернень), Одеської (66), Харківської (47), Дніпропетровської (42), Миколаївської (24) та Київської (20) областей.

"За результатами розгляду звернень громадян з метою усунення та недопущення надалі порушення законодавства про державну мову Уповноваженим вжито заходів реагування, у т. ч. проведення державного контролю та накладення на порушників санкцій, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення. Про результати заходів реагування інформуватимемо додатково", — йдеться в повідомленні.

Мовний скандал в Одесі

Нагадаємо, нещодавно в Одесі розгорівся черговий мовний скандал. Жінка висміяла персонал за українську мову і сказала, що так розмовляє тільки "колхоз". Подробиці читайте в матеріалі.

Дерусифікація в Україні йде повним ходом — перейменовують вулиці, змінюють вивіски та зносять пам'ятники. В Одесі ж зміни тривають зі скрипом, не без допомоги суспільства. Що потрібно зробити для того, щоб цей процес пішов швидше? Скільки ще потрібно часу для переходу на державну мову? На ці питання в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE дала відповідь представниця Уповноваженого із захисту державної мови на півдні України Ярослава Вітко-Присяжнюк.

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