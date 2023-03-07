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Порушення мовного закону: Одеська область потрапила в антиТОП

7 березня 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Правопорушники відповідатимуть перед законом
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Протягом січня-лютого 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 455 звернень громадян про порушення мовного закону. З них понад 60 від мешканців Одеської області. 

Про це повідомляє Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

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За даними звіту Уповноваженого із захисту державної мови більшість порушень стосувалися сфери обслуговування споживачів.

Найбільше повідомлень про порушення надійшло з міста Києва (159 звернень), Одеської (66), Харківської (47), Дніпропетровської (42), Миколаївської (24) та Київської (20) областей.

"За результатами розгляду звернень громадян з метою усунення та недопущення надалі порушення законодавства про державну мову Уповноваженим вжито заходів реагування, у т. ч. проведення державного контролю та накладення на порушників санкцій, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення. Про результати заходів реагування інформуватимемо додатково", — йдеться в повідомленні. 

Мовний скандал в Одесі

Нагадаємо, нещодавно  в Одесі розгорівся черговий мовний скандал. Жінка висміяла персонал за українську мову і сказала, що так розмовляє тільки "колхоз". Подробиці читайте в матеріалі

Дерусифікація в Україні йде повним ходом — перейменовують вулиці, змінюють вивіски та зносять пам'ятники. В Одесі ж зміни тривають зі скрипом, не без допомоги суспільства. Що потрібно зробити для того, щоб цей процес пішов швидше? Скільки ще потрібно часу для переходу на державну мову? На ці питання в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE дала відповідь представниця Уповноваженого із захисту державної мови на півдні України  Ярослава Вітко-Присяжнюк.

Фото zaxid.net

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