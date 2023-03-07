Нарушение языкового закона: Одесская область попала в антиТОП

Правонарушители будут отвечать перед законом

В течение января-февраля 2023 в адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило 455 обращений граждан о нарушении языкового закона. Из них более 60 жителей Одесской области.

Об этом сообщает Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

По данным отчета Уполномоченного по защите государственного языка, большинство нарушений касались сферы обслуживания потребителей.

Больше всего сообщений о нарушении поступило из Киева (159 обращений), Одесской (66), Харьковской (47), Днепропетровской (42), Николаевской (24) и Киевской (20) областей.

"По результатам рассмотрения обращений граждан с целью устранения и недопущения в дальнейшем нарушения законодательства о государственном языке Уполномоченным приняты меры реагирования, в т. ч. проведение государственного контроля и наложение на нарушителей санкций, предусмотренных Кодексом Украины об административных правонарушениях. О результатах мер реагирования будем информировать дополнительно", — говорится в сообщении.

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Дерусификация в Украине идет полным ходом – переименовывают улицы, меняют вывески и сносят памятники. В Одессе изменения продолжаются со скрипом, не без помощи общества. Что нужно сделать для того, чтобы этот процесс пошел быстрее? Сколько нужно времени для перехода на государственный язык? На эти вопросы в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE ответила представительница Уполномоченного по защите государственного языка на юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк.

Фото zaxid.net