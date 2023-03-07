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Нарушение языкового закона: Одесская область попала в антиТОП

7 марта 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Правонарушители будут отвечать перед законом
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В течение января-февраля 2023 в адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило 455 обращений граждан о нарушении языкового закона. Из них более 60 жителей Одесской области.

Об этом сообщает Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

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По данным отчета Уполномоченного по защите государственного языка, большинство нарушений касались сферы обслуживания потребителей.

Больше всего сообщений о нарушении поступило из Киева (159 обращений), Одесской (66), Харьковской (47), Днепропетровской (42), Николаевской (24) и Киевской (20) областей.

"По результатам рассмотрения обращений граждан с целью устранения и недопущения в дальнейшем нарушения законодательства о государственном языке Уполномоченным приняты меры реагирования, в т. ч. проведение государственного контроля и наложение на нарушителей санкций, предусмотренных Кодексом Украины об административных правонарушениях. О результатах мер реагирования будем информировать дополнительно", — говорится в сообщении.

Языковой скандал в Одессе

Напомним, недавно в Одессе разгорелся очередной речевой скандал. Женщина высмеяла персонал за украинский язык и сказала, что так говорит только "колхоз". Подробности читайте в материале .

Дерусификация в Украине идет полным ходом – переименовывают улицы, меняют вывески и сносят памятники. В Одессе изменения продолжаются со скрипом, не без помощи общества. Что нужно сделать для того, чтобы этот процесс пошел быстрее? Сколько нужно времени для перехода на государственный язык? На эти вопросы в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE ответила представительница Уполномоченного по защите государственного языка на юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк.

Фото zaxid.net

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