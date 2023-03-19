Языковой скандал в Одессе

Инцидент произошел в магазине хлебобулочных изделий

Клиентка сделала замечание продавцу с просьбой обслуживать его на украинском. Впрочем, работница продолжила разговор на русском.

Видео в соцсетях разместили посетители пекарни.

"Мне удобно говорить на русском…. я живу в свободной стране", — ответила продавщица.

После общения с одесскими активистами продавщица попросила прощения на видео и пообещала в дальнейшем придерживаться языкового закона.

Она обслуживает покупателей на украинском языке.

Отметим, что по количеству нарушений языкового закона Одесская область попала в антиТОП. В течение января — февраля 2023 в адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило 455 обращений граждан о нарушении языкового закона. Из них более 60 жителей Одесской области.

По данным отчета Уполномоченного по защите государственного языка, большинство нарушений касались сферы обслуживания потребителей.

Больше всего сообщений о нарушении поступило из Киева (159 обращений), Одесской (66), Харьковской (47), Днепропетровской (42), Николаевской (24) и Киевской (20) областей.

Напомним, в Одессе кассирша оштрафована за переход на русский язык. В магазине мужчина спросил кассиршу о питательном креме, но не понял ответа на украинском языке. Кассирша объяснила по-русски, но другой посетительнице это не понравилось, обозвала ее "умственно отсталой" и начала снимать на телефон.

Люди вступились за кассиршу и начали снимать на видео, как жалобщица убегает из магазина. Впрочем, омбудсмен оштрафовал женщину на 3400 грн за нарушение правил обслуживания клиентов.

Фото: Главком