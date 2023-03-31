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Одесская область на втором месте по количеству жалоб на нарушение языкового законодательства

31 марта 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
За март поступило более полусотни жалоб
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

По состоянию на 1 марта 2023 г. в Одесской области поступило 66 жалоб на нарушение языкового законодательства. Этот показатель является вторым по количеству обращений в стране и составляет 15% от общего количества жалоб.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина — Одесса рассказала представитель Уполномоченного по защите государственного языка в Одесской области Ярослав Витко-Присяжнюк.

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"В прошлом году этот показатель составлял 6.6%. Но это не потому, что одесситы больше нарушают, а потому, что их "триггерит" нарушение законодательства, и они способствуют тому, чтобы это исправить", — отметила Витко-Присяжнюк.

Причины жалоб

Больше жалоб поступает на магазины, кафе, общественные заведения, где отказываются обслуживать государственным языком. Также растет количество жалоб на нарушение языковых требований по вывескам. Впрочем, очень редко поступают обращения о нарушении языкового законодательства в учебных заведениях, развлекательных заведениях и заведениях культуры.

"Также увеличилось обращений на вывески. Изредка поступают жалобы на нарушение законодательства во время образовательного процесса, в развлекательных заведениях и, к сожалению, заведений культуры",  добавила Ярослава Витко-Присяжнюк.

Секретариат омбудсмена не ведет статистику по количеству выписанных штрафов, потому что задача "не в наказании, а в поддержке и развитии государственного языка".

Напомним, в течение января-февраля 2023 в адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило 455 обращений граждан о нарушении языкового закона. Из них более 60 жителей Одесской области.

Недавно в Одессе разгорелся еще один речевой скандал. Женщина высмеяла персонал за украинский язык и сказала, что так говорит только "колхоз". Подробности читайте в материале.

Также одесская блогер и визажист Руслана Бронникова получила штраф из-за нарушения языкового закона. Девушку это возмутило, и она записала сторож о "притеснениях" русскоязычных в Украине.

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