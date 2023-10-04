Русский язык в рекламе: в Одессе демонтировано 36 негосударственных вывесок

Одна из ранее демонтированных вывесок. Фото: Одесский городской совет

Одесситы активно обращаются к Уполномоченному по защите государственного языка с жалобами на использование русского языка на объектах городского благоустройства. В ответ на это в городе демонтировали 36 вывесок и табличек, размещенных на негосударственном языке. Этот шаг является частью борьбы за соблюдение языковых норм и поддержку украинского языка.

Об этом журналистам Новини.LIVE стало известно с сайта пресс-службы Уполномоченного по защите государственного языка.

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Жалобы одесситов

Одесситы все чаще обращаются с жалобами к Уполномоченному по защите государственного языка на многочисленные вывески на русском языке. На запрос в городской совет языковому омбудсмену пришел ответ за подписью мэра.

"Управление рекламы и коммунальное учреждение "Одесреклама" тщательно проверяют содержание наружной рекламы. Если выявляют нарушения, принимают меры по их устранению, в частности, демонтаж рекламных средств и вывесок, которые не отвечают требованиям законодательства по украинскому языку", — говорится в сообщении.

Требования закона

В ходе проведения работ со стороны коммунальных учреждений было демонтировано 36 вывесок и табличек. В свою очередь, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к Геннадию Труханову с просьбой как можно быстрее принять в Одессе языковую программу.

"Одесса нуждается в усиленном контроле за соблюдением языкового законодательства в сферах рекламы и информации для общего ознакомления. Только тесное взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сферах рекламы, предоставления услуг или торговли, может улучшить эту ситуацию. В который раз призываю главу Одессы к утверждению городской языковой программы, которая в том числе предусматривала бы меры по обеспечению контроля за расположением наружной рекламы, использованием иноязычных рекламных вывесок, а также обеспечение соблюдения норм законодательства о государственном языке субъектами хозяйствования. Размещенная с нарушениями наружная реклама или вывеска должна быть демонтирована. Соблюдение языкового законодательства — это требование Закона и настоящего!" — подчеркнул Тарас Кремень.

Стоит добавить, что Одесская область остается одним из лидеров по количеству обращений по поводу нарушений языкового закона, что подчеркивает необходимость усиленного контроля за соблюдением языковых норм. По словам представительницы Уполномоченного Ярославы Витко-Присяжнюк, по состоянию на 26 сентября с начала года в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка поступило 266 обращений по поводу нарушения языкового законодательства в Одесской области. Больше всего обращений по поводу нарушений фиксируется в сфере обслуживания, далее следуют такие сферы, как интернет, реклама, информация для общего ознакомления (вывески, таблички, объявления). Также были единичные обращения о нарушении языкового законодательства в сферах образования и здравоохранения. Пока лидерство по обращениям относительно языковых нарушений стабильно держит Киев, далее следуют Харьков и Одесса.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе разгорелся языковой скандал. Женщина высмеяла персонал за украинский язык и сказала, что так говорит только "колхоз". Все началось с того, что женщине сделали замечание, что в Украине гривни, а не рубли. Это возмутило женщину, и она оправдывала себя тем, что всю ее жизнь были "рубли" и это то же самое, что и гривни.