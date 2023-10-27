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В Одесі поширять сфери функціонування державної мови — подробиці

27 жовтня 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі поширять сфери функціонування державної мови
Заступник міського голови Павло Вугельман на нараді. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 27 жовтня, в Одеській мерії презентували проєкт міської цільової програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя. Відповідне рішення прийняли на честь Дня української писемності та мови, проте ухвалити його мають депутати.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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"Сьогодні українська — мова свободи та мова єдності, яку впізнають у всьому світі. В Одесі усе публічне життя ведеться українською, а багато одеситів переходять на українську і в побуті", — сказав заступник міського голови Павло Вугельман.

Популяризація української мови

Також віцемер зазначив, що сфера поширення державної мови в Одесі під наглядом уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

"Багато чого вже зроблено для популяризації державної мови у галузі освіти, що, безумовно, бачать наші школярі", — додав Вугельман.

Нагадаємо, в Одесі триває робота з демонтажу зовнішньої реклами та вивісок. Йдеться про випадки, коли банери розміщені з порушеннями або не відповідають вимогам та закону про рекламу в Україні. 

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