В Одесі поширять сфери функціонування державної мови

Заступник міського голови Павло Вугельман на нараді. Фото: Одеська міська рада

Сьогодні, 27 жовтня, в Одеській мерії презентували проєкт міської цільової програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя. Відповідне рішення прийняли на честь Дня української писемності та мови, проте ухвалити його мають депутати.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:

"Сьогодні українська — мова свободи та мова єдності, яку впізнають у всьому світі. В Одесі усе публічне життя ведеться українською, а багато одеситів переходять на українську і в побуті", — сказав заступник міського голови Павло Вугельман.

Популяризація української мови

Також віцемер зазначив, що сфера поширення державної мови в Одесі під наглядом уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

"Багато чого вже зроблено для популяризації державної мови у галузі освіти, що, безумовно, бачать наші школярі", — додав Вугельман.

Нагадаємо, в Одесі триває робота з демонтажу зовнішньої реклами та вивісок. Йдеться про випадки, коли банери розміщені з порушеннями або не відповідають вимогам та закону про рекламу в Україні.