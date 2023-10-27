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В Одессе распространят сферы функционирования государственного языка — подробности

27 октября 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе распространят сферы функционирования государственного языка
Заместитель мэра Павел Вугельман на совещании. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 27 октября, в Одесской мэрии презентовали проект городской целевой программы развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни. Соответствующее решение приняли в честь Дня украинской письменности и языка, однако принять его должны депутаты.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"Сегодня украинский — язык свободы и язык единства, который узнают во всем мире. В Одессе вся публичная жизнь ведется на украинском, а многие одесситы переходят на украинский и в быту", — сказал заместитель городского головы Павел Вугельман.

Популяризация украинского языка

Также вице-мер отметил, что сфера распространения государственного языка в Одессе находится под наблюдением уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.

"Многое уже сделано для популяризации государственного языка в области образования, что, безусловно, видят наши школьники", — добавил Вугельман.

Напомним, в Одессе идет работа по демонтажу наружной рекламы и вывесок. Речь идет о случаях, когда баннеры размещены с нарушениями или не отвечают требованиям и закону о рекламе в Украине.

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