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Мовний скандал за участю одеської поліції

28 травня 2023 15:30
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Беженар Тетяна
журналіст
Мовний скандал за участю одеської поліції
Відділок поліції. Фото: Одеса24
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В Одесі стався мовний конфлікт між затриманим та правоохоронцем. В головному управління розпочали службове розслідування.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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П'яний чоловік посварився з поліцейським через те, що правоохоронець спілкувався з ним російською мовою. Затриманий вимагав від дільничого, щоб той розмовляв з ним українською.

Подію зафіксували на відео, яке правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж. В ході перевірки інформації було встановлено, що інцидент між дільничним та громадянином виник, коли той і ще кілька чоловіків були запрошені до відділку поліції через появу у громадському місці у п'яному вигляді. 

"Оцінка діям поліцейського, його керівника та ще двом його колегам, які були присутні під час конфлікту: оперативному черговому та помічнику оперативного чергового, буде надана за результатами розслідування",— повідомили у поліції.

На час проведення службового розслідування дільничний офіцер поліції та його керівник відсторонені від виконання службових обов’язків. 

Нагадаємо, це не перший мовний конфлікт зафіксований в Одесі. У скандалі на Дерибасівській, коли дівчата танцювали під пісню російського гурту "Рукі ввєрх", з’явилися нові подробиці. Одна з учасниць попросила вибачення українською мовою та заявила, що не знала, кого можна слухати, а кого ні. 

Відповідне відео учасниця скандалу розмістила у соціальних мережах.

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