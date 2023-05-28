Речевой скандал с участием одесской полиции

Отдел полиции. Фото: Одесса24

В Одессе произошел конфликт между задержанным и правоохранителем. В главном управлении начали служебное расследование.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Пьяный мужчина поссорился с полицейским из-за того, что правоохранитель общался с ним на русском языке. Задержанный требовал от участкового, чтобы тот разговаривал с ним на украинском.

Событие было зафиксировано на видео, которое правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей. В ходе проверки информации было установлено, что инцидент между участковым и гражданином возник, когда тот и еще несколько мужчин были приглашены в отделение полиции из-за появления в общественном месте в пьяном виде.

"Оценка действиям полицейского, его руководителя и еще двум его коллегам, присутствовавшим во время конфликта: оперативному дежурному и помощнику оперативного дежурного будет предоставлена по результатам расследования", — сообщили в полиции.

На время служебного расследования участковый офицер полиции и его руководитель отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, это не первый языковой конфликт, зафиксированный в Одессе. В скандале на Дерибасовской, когда девушки танцевали под песню российской группы "Руки вверх", появились новые подробности. Одна из участниц попросила прощения на украинском языке и заявила, что не знала, кого можно слушать, а кого нет.

Соответствующее видео участница скандала разместила в социальных сетях.